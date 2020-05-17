وزير الكهرباء: سننتصر على كورونا.. والوزراء الأفارقة يتفقون على استراتيجية لمحاربته

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن العالم سينتصر في الحرب ضد كورونا من خلال العمل الجماعي.





وقال شاكر، خلال اجتماعات مكتب اللجنة الوزارية الأفريقية للطاقة عن طريق الفيديو، لمناقشة الخطة الطارئة التي أعدتها المفوضية للتعامل مع آثار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات والسياسات التي من شأنها دعم الدول الإفريقية ومساعدتها على التعافي بسرعة،إن "الطاقة ضرورية للمنشآت والعمليات الأساسية في هذه المعركة، لذلك، من المهم التأكد من أن قطاع الكهرباء سيظل مرنًا و متجاوبا مع الاحتياجات في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة حيث سيكون محوريًا في التعافي بعد COVID-19، لذلك يجب أن نكون مستعدين للقيام بهذا الدور بفعالية"، مشيرا إلى تأثر قطاع الطاقة ، باعتباره عامل تمكين رئيسي للحياة الحديثة ، بشكل فريد بهذه الأزمة.





وأشار إلى أن هذه فترة حاسمة بالنسبة للدول الأعضاء للعمل معا للتوصل إلى استراتيجيات لدعم تدابير استجابة COVID-19 للقارة وجهود الإنعاش والتعافي بعد الوباء، منبها إلي صعوبة الوضع الحالي عالميًا مما يستلزم تكاتف جميع الجهات لعبور هذه المرحلة.





واتفق وزراء الطاقة الأفارقة على استراتيجية مشتركة لمحاربة COVID-19 و إسهام قطاع الطاقة في تعافي الاقتصاد في القارة بعد الوباء.