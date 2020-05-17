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محافظات

توابع الطقس السيئ بأسوان.. خسائر في شبكات الكهرباء وأعمدة الضغط العالي

الأحد 17/مايو/2020 - 02:59 م
سقوط أبراج الضغط
سقوط أبراج الضغط العالى بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استقرار حالة الطقس حاليًا بمختلف أنحاء المحافظة بعد انتهاء العاصفة الترابية الشديدة دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو إصابات للمواطنين.

وقال المحافظ إن هناك خسائر كبيرة في الشبكات الكهربائية نتيجة تعرض عدد من أبراج الضغط العالى للسقوط، وهو الذى تسبب في انقطاع التيار الكهربائى عن مغذيات محطات الرى ومياه الشرب بالبيارة وفطيرة بكوم أمبو وقسطل بنصر النوبة والرمادى بإدفو.

وأضاف اللواء أشرف عطية أنه جار المتابعة مع جميع الجهات على مدار الساعة، خاصة مع المهندس سامى وردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حيث تواصل فرق الصيانة دون توقف أعمال الإصلاح لإعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن، ليتوازى ذلك مع الدفع بعربات وفناطيس لتوفير احتياجات الأهالى من مياه الشرب من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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وكشف أشرف عطية أن سرعة التدخل السريع  من الجهات المعنية ساهمت فى احتواء تداعيات العاصفة الترابية التى تعرضت لها المحافظة من خلال إعادة التيار الكهربائي ومياه الشرب في العديد من المناطق التي تعرضت لتلفيات في أبراج وأعمدة الكهرباء.

وأشار محافظ أسوان إلى قيام أطقم العمل بالوحدات المحلية برفع مئات الأشجار والنخيل التى تعرضت للسقوط لتسيير الحركة المرورية على الوجه الأكمل، كما تمت السيطرة على حريق بأجران للقش بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة من خلال سيارات المطافى التابعة للحماية المدنية.

توابع الطقس السيئ بأسوان.. خسائر في شبكات الكهرباء وأعمدة الضغط العالي
توابع الطقس السيئ بأسوان.. خسائر في شبكات الكهرباء وأعمدة الضغط العالي
توابع الطقس السيئ بأسوان.. خسائر في شبكات الكهرباء وأعمدة الضغط العالي
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