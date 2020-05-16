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محافظات

عاصفة ترابية وأمطار.. رفع درجة الاستعداد فى أسوان وغلق الطريق الصحراوى.. شاهد

السبت 16/مايو/2020 - 09:17 م
محافظ أسوان يوجه
محافظ أسوان يوجه برفع درجه الإستعداد وغلق الطريق الصحراوى
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شاذلى عبد الفتاح
وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين برفع درجة الإستعداد لإدارة الحماية المدنية لمواجهة أى حرائق محتملة، وأيضًا لجهات المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء للتدخل في حالة إنقطاعها وذلك بعد تعرض الـ محافظة  لعاصفة ترابية شديدة وأمطار خفيفة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لقيام الوحدات المحلية برفع الأشجار التى سقطت على جانبي الطرق الداخلية والسرعة. 


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وقامت قيام إدارة مرور أسوان بغلق الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة من الإتجاهين للحد من وقع الحوادث المرورية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلف محافظ أسوان هيئة النقل النهرى بالتوجيه لإلتزام أطقم العبارات والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية المتراكية باشتراطات الحماية المدنية أثناء وقوفها. 

وأكد المحافظ أن هناك تواصلا مستمرا بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولًا بأول للتدخل السريع مع أى حوادث طارئة.
عاصفة ترابية وأمطار.. رفع درجة الاستعداد فى أسوان وغلق الطريق الصحراوى.. شاهد
عاصفة ترابية وأمطار.. رفع درجة الاستعداد فى أسوان وغلق الطريق الصحراوى.. شاهد
عاصفة ترابية وأمطار.. رفع درجة الاستعداد فى أسوان وغلق الطريق الصحراوى.. شاهد
عاصفة ترابية وأمطار.. رفع درجة الاستعداد فى أسوان وغلق الطريق الصحراوى.. شاهد
عاصفة ترابية وأمطار.. رفع درجة الاستعداد فى أسوان وغلق الطريق الصحراوى.. شاهد
عاصفة ترابية وأمطار.. رفع درجة الاستعداد فى أسوان وغلق الطريق الصحراوى.. شاهد
عاصفة ترابية وأمطار.. رفع درجة الاستعداد فى أسوان وغلق الطريق الصحراوى.. شاهد
عاصفة ترابية وأمطار.. رفع درجة الاستعداد فى أسوان وغلق الطريق الصحراوى.. شاهد
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