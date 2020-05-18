وزير التعليم يعلن عن 18 قرارا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020.. وبرلمانيون: أثلجت صدور أولياء الأمور.. وراعت العامل النفسى للطالب لإجراء الامتحان على أكمل وجه

- "تعليم النواب" توضح مزايا قرارات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة
- رئيس تعليم النواب يكشف الخطة البديلة لامتحانات الثانوية العامة
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن 18 قرارا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020، وذلك خلال مؤتمر مجلس الوزراء، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
وتتمثل هذه القرارات فيما يلي:
- تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو 2020، بدلا من 7 يونيو 2020، بعد التأكد من اكتمال كافة إجراءات التعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.
- سيتم الإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال 48 ساعة.
- سيتم توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.
- تم زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة بدءًا من الساعة 10 صباحًا.
- سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في طابور على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر.
- سيتم إجراء المسح الحراري لجميع الطلاب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات.
- سيتم تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.
- التحرك للأدوار الساعة 8:30 صباحًا وفقًا للوحات إرشادية والملاحظ يتأكد من ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين.
- في حالة عدم الملائمة الصحية وارتفاع درجة الحرارة سيتم طلب سيارة الإسعاف للطالب داخل اللجان الامتحانية والتحرك للمستشفى المختص وإثبات ذلك في تقرير رسمي ويثبت في محضر اللجنة ويتم تأجيل الامتحان له للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.
- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني في حال وجود لجنة سير الامتحان في منطقة حجر صحي في أي منطقة في مصر بنفس الدرجة الفعلية.
- في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء سير الامتحان يعرض الأمر على المسؤول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه، وفي حالة الخروج ينقل بسيارة إسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقًا لتقرير المستشفى.
- الطالب الذي سيتأخر عن الحضور لمقر اللجنة الامتحانية حتى الساعة 9 صباحًا يعتبر غائب لأنه يجب أن يكون هناك وقت كافي للكشف عن المحمول وإتمام إجراءات التعقيم.
- الطالب الذي سيغيب عن أداء الامتحان نظرًا لظروف قهرية مثل "تواجده في الحجر الصحي- إصابة" سيتم تأجيل له الامتحان للدور الثاني بنفس درجة امتحان الدور الأول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين في دخول دور ثاني يحدد موعده لاحقًا.
- هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة والداخلية والتنمية المحلية خلال فترة عقد الامتحانات.
- يستطيع الطالب أو أولياء الأمور الذين يخشون دخول الامتحان هذا العام طلب تأجيل عقد الامتحان للطالب للعام المقبل على أن يعامل معاملة أداء الامتحان للمرة الأولى.
- مدارس STEM تخضع لكل إجراءات الثانوية العامة وسيتم تطبيق كافة الإجراءات عليهم أيضًا.
- سيستمر التشعيب الحالي لطلبة الصف الثاني الثانوي للعام المقبل، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليًا.
وأستطلع موقع صدى البلد أراء عدد من نواب لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على أهمية هذه القرارات فى سير الامتحانات الثانوية العامة على اكمل وجهه إضافة الى الحفاظ على صحة الطلاب، مؤكدين أنها جاءت فى الوقت المناسب وأثلجت صدور أولياء الأمور والطلاب.
قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن قرارات وزير التربية والتعليم جاءت بعد مباحثات كثيرة من لجنة التعليم ووزارة الصحة بالاتفاق لتحديد موعد عقد الامتحانات والإجراءات المتبعة داخل اللجان.
وأكد "هاشم" لـ"صدى البلد"، أن قرارات وزير التربية والتعليم عرضت على لجنة التعليم فى جلسة سابقة وتم الموافقة عليها، لافتًا الى هذه القراراتوضعت ضوابط منظمة منذ قدوم الطالب صباح باكر للمدرسة الى أن يغادر مقر المدرسة حتى يصبح فى أمان كامل لتحديد موعد عقد الامتحان الساعة الثامنة ونصف صباحًا لاتاحة الفرصة لعملية التفتيش والتعقيم وقياس درجة الحرارة للطلاب.
وأوضح رئيس لجنة التعليم، أن تم الاتفاق على خطط بديلة أيضا فى حالة ظهور حالات لاصابة فيروس كورونا للطلاب يستبعد الطالب أو المدرس ويتم عقد الامتحان له فى الدور الثانى بنفس الدرجات الفعلية دون نقص، كما لو تم عمل حجر منزلى لعقار به طالب او طالبة من صفوف الثانوية العامة ستجرى امتحانات الدور الثاني أيضا لهم بنفس الدرجات الفعلية.
كما تابع النائب حديثه:" أنه فى حال أكتشاف ارتفاع لدرجة حرارة الطالب يمنح فرصة لدور الثاني دون أن تتأثر درجاته لو حصل على 100% هيحصل على درجته كاملة ".
وأكد النائب، أنه تم مراعاة الجوانب النفسية والصحية للطلاب فى القرارات، موكدًا أن التدابير والإجراءات الصحية داخل المدارس واللجان كلفت الدولة مبالغ طائلة ولكن صحة الطالب والمواطن في المقام الأول فإذا جاءت صحة المواطن لا نتحدث عن المبالغ.
وفى السياق ذاته، أشادت د. ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرارات وزير التربية والتعليم، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020 للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، متابعة:" قرارات الوزير أثلجت صدور أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب".
وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن قرارات وزير التعليم أتاحت الفرصة للطالب فى حالة عدم قدرته الصحية على أداء الامتحان بسبب سخونة او مرض معين سيتم تأجيل الامتحان له الدور الثانى بنفس الدرجة الفعلية، فضلا عن كونه متخوفًا من أداء الامتحان بسبب فيروس كورونا المستجد يمكن تأجيل الامتحان العام القادم على حسب رغبته.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، الى أن هذه القرارات كانت عبارة عن مطالب من أولياء الأمور وبعد تلبيتها من وزير التربية والتعليم أصبحت حقيقية مما كونها ستعود بالنفع على الطلاب بشكل كبير من جانب الحفاظ على مستقبل الطلاب فضلا عن الحفاظ على صحتهم.
كما أشادت النائبة بإجراءات الوقاية والتعقيم داخل اللجان والتدابير التى اعلن عنها الوزير مثل السماح لـ 14 طالبا فقط فى اللجنة وتأجيل الامتحان لـ 21 يونيو تلبية لمطالب الطلاب.
كما أشاد محمد الكومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بقرارات وزير التربية والتعليم، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020 للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، معقبًا:" مناسبة جدًا فى ظل الظروف الراهنة".
وقال "الكومى" لـ"صدى البلد"، إن منذ ظهور فيروس كورونا المستجد فى البلاد، ووزارة التربية والتعليم تقوم بجهود كبيرة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب ومنع انتقال العدوى، ومع أستمرار بقاء الفيروس في البلاد ينبغي السير على خطة التعايش التى أعلنت عنها وزارة الصحة من أجل استمرار الحياة وذلك ما ظهر جليا فى قرارات وزير التربية والتعليم.
وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن قرارات وزير التربية والتعليم جميعها تصب فى صالح الطالب وتحافظ على سلامته، مشيرًا الى أن وزير التربية والتعليم قدم حلول منطقية من أجل سير عملية امتحانات الثانوية العامة من توفير لجان معقمة بأقل عدد من الطلاب فضلا عن امكانية تأجيل الامتحان للعام القادم فى حالة عدم خوف الطالب من أداء الامتحان بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك يؤكد حرص الوزارة على مراعاة العامل النفسى للطالب لاداء الامتحان على اكمل وجه.