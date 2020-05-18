عمرها 95 عامًا.. حكاية انتصار أكبر مسنة على فيروس كورونا بأسوان

انتصارات جديدة يحققها مصابى فيروس كورونا المستجد بتغلبهم على هذا المرض من خلال تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من مستشفى العزل .





وكانت أبرز هذه الحالات هو خروج أكبر سيدة مسنة بعد تماثلها للشفاء من المرض من مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة بعد تحول نتيجة تحاليلها من الإيجابية إلى السلبية.





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وهذه السيدة هى " وديعة. أ. ح " البالغة من العمر 95 عامًا وتقيم بمنطقة الحصايا شرق مدينة أسوان حيث كان قد تم إحتجازها بمستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ولكن إستطاعت هذه السيدة المسنة بعزيمة الأبطال رغم تقدمها فى العمر بأن تهزم فيروس كورونا وتتغلب عليه وتتعافى وتخرج من مستشفى العزل وتعود لمنزلها وأسرتها.





وكانت مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة وأيضًا المدينة الشبابية للحجر الصحى قد شهدا أمس خروج 13 حالة جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا وتحسن حالتهم الصحية وتحولها من إيجابية إلى سلبية .



