رئيس جامعة أسوان يزور المستشفى الجامعي للاطمئنان على إجراءات الوقاية.. صور

أجرى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أمس جولة تفقدية مفاجئة للمستشفى الجامعى بعد إعادة فتح قسم الإستقبال.





وكان فى إستقبال رئيس الجامعة الدكتور أشرف معبد مدير المستشفى الجامعى وحسين عبد اللطيف أمين عام الجامعة.





وشدد الدكتور أحمد غلاب على أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على أبواب المستشفى الجامعى وأعمال التعقيم للتأكد من سلامة المترددين على المستشفى .





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وأعطى رئيس جامعة أسوان توجيهاته لمسئولى المستشفى الجامعى بضرورة توقيع الكشف على المرضى قبل دخولهم وذويهم حتى لا يتكرر إصابة الأطقم الطبية أو المرضى بفيروس كورونا المستجد، حيث يأتى ذلك فى إطار إعادة الإنضباط للعمل الإدارى داخل المستشفى الجامعى بعد إعادة إفتتاحه .





وكلف رئيس الجامعة بضرورة إرتداء كمامة عند الدخول للجميع تحت شعار كمامة لكل مواطن سواء كان من العاملين أو المترددين على المستشفى الجامعى حرصًا على سلامتهم ومنعًا من إنتقال فيروس كورونا والعمل على عدم إنتشاره .





كان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وجه بإعادة العمل لقسم الإستقبال بمستشفى أسوان الجامعى بكامل طاقته إعتبارًا من أمس السبت عقب إستئناف العمل فى تخصصات العظام والباطنة والجراحة والتى توقفت لبضعة أيام وذلك بعد الإنتهاء من تطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل قسم الإستقبال .



