AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة أسوان يزور المستشفى الجامعي للاطمئنان على إجراءات الوقاية.. صور

الأحد 17/مايو/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أجرى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أمس جولة تفقدية مفاجئة للمستشفى الجامعى بعد إعادة فتح قسم الإستقبال. 

وكان فى إستقبال رئيس الجامعة الدكتور أشرف معبد مدير المستشفى الجامعى وحسين عبد اللطيف أمين عام الجامعة.

وشدد الدكتور أحمد غلاب على أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على أبواب المستشفى الجامعى وأعمال التعقيم للتأكد من سلامة المترددين على المستشفى  . 

واقرأ أيضًا:

وأعطى رئيس جامعة أسوان توجيهاته لمسئولى المستشفى الجامعى بضرورة توقيع الكشف على المرضى قبل دخولهم وذويهم حتى لا يتكرر إصابة الأطقم الطبية أو المرضى بفيروس كورونا المستجد، حيث يأتى ذلك فى إطار إعادة الإنضباط للعمل الإدارى داخل المستشفى الجامعى بعد إعادة إفتتاحه .

وكلف رئيس الجامعة بضرورة إرتداء كمامة عند الدخول للجميع تحت شعار كمامة لكل مواطن سواء كان من العاملين أو المترددين على المستشفى الجامعى حرصًا على سلامتهم ومنعًا من إنتقال فيروس كورونا والعمل على عدم إنتشاره .

كان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وجه بإعادة العمل لقسم الإستقبال بمستشفى أسوان الجامعى بكامل طاقته إعتبارًا من أمس السبت عقب إستئناف العمل فى تخصصات العظام والباطنة والجراحة والتى توقفت لبضعة أيام وذلك بعد الإنتهاء من تطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل قسم الإستقبال .

وقال أحمد غلاب لـ"صدى البلد " إنه تم نقل قسم الإستقبال بالمستشفى الجامعى إلى موقع العيادات الخارجية لحين الإنتهاء من أعمال التطوير التى تجرى حاليًا فى الإستقبال، من أجل تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى خلال الفترة المقبلة.
رئيس جامعة أسوان يزور المستشفى الجامعي للاطمئنان على إجراءات الوقاية.. صور
رئيس جامعة أسوان يزور المستشفى الجامعي للاطمئنان على إجراءات الوقاية.. صور
رئيس جامعة أسوان يزور المستشفى الجامعي للاطمئنان على إجراءات الوقاية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعقيم المستشفى الجامعى بأسوان لمواجهة كورونا.. صور

لمواجهة كورونا.. إغلاق قسم الإستقبال بمستشفى أسوان الجامعى

وفاة حالة بـ كورونا.. ماذا يحدث داخل مستشفى أسوان الجامعي؟

جامعة أسوان تعلن سلبية 12 حالة من الطاقم الطبي المخالط لمتوفاة بفيروس كورونا

بعد إغلاقه أسبوعا للتطهير.. مستشفى أسوان الجامعى يستأنف العمل مرة أخرى اليوم

للوقاية من كورونا..تركيب كابينة تعقيم كاملة بمستشفى أسوان الجامعى ..صور

ترشيحاتنا

بالتزامن مع كورونا والجراد.. أزمة جديدة تهدد إثيوبيا

الصحة: تصريح الوزيرة بتطبيق حظر تجول شامل مفبرك

قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا في عيد الفطر خلال ساعات

مخاطر جديدة .. فيروس كورونا يتسبب في نوبة قلبية لطفلة

ريهام عبد الغفور تداعب أحمد حلمي بصورة نادرة وتحذفها.. شاهد

بشرة خير.. تعرف على سبب انخفاض إصابات كورونا في أوروبا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء إزالة الطلاء .. زوجان يعثران على كنز أثري في الحائط

مخاطر جديدة .. فيروس كورونا يتسبب في نوبة قلبية لطفلة

جثة امرأة تكشف عن قاتلها ومساعده