رئيس جامعة أسوان: تماثل 26 طبيبا وممرضا بالمستشفى الجامعى للشفاء من كورونا

أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن جميع الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى أسوان الجامعى الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى بعض التخصصات مثل العظام والباطنة والجراحة وعددهم 26 طبيبًا وممرضًا تماثلوا للشفاء التام من الفيروس.





وأشار أحمد غلاب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " إلى أن أفراد هذا الفريق الطبى من طاقم الأطباء والتمريض خرجوا من مستشفى العزل وهم متواجدون حاليًا فى الحجر الصحى بنزل الشباب بمدينة أسوان للإطمئنان على حالتهم الصحية بشكل كامل.









من جانبه أوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان أن الأيام الماضية شهدت تطهير وتعقيم المستشفي بالكامل بالتعاون مع قواتنا المسلحة الباسلة للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث تم تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمبانى وأقسام المستشفى وذلك بواسطة ضباط وأفراد القوات المسلحة بقطاع أسوان العسكرى.





وقال أشرف معبد إن مشكلة الأطباء المنتدبين بالمستشفى أنتهت عقب موافقة وزارة الصحة على تجديد إنتدابهم حيث تعانى المستشفى من عدم وجود درجات مالية لتعيين معيدين جدد ، فيما يبلغ إجمالى عدد خريجى كلية طب أسوان الذين لا يجدون درجات مالية للتعيين كمعيدين 80 طبيبًا.





وأقرأ أيضًا :وأضاف الدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفى أسوان الجامعى أنه جارى تجهيز وإعداد مكان لعمل مسحات pcr داخل المستشفى وذلك للإطمئنان على سلامة الأطقم الطبية وإجراء التحاليل اللازمة لهم ، مع الإطمئنان على خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.