رئيس جامعة أسوان: قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعى يعمل بكامل طاقته إعتبارًا من اليوم .. صور

أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن قسم الإستقبال بمستشفى أسوان الجامعى بدأ يعمل بكامل طاقته إعتبارًا من اليوم السبت عقب إستئناف العمل فى تخصصات العظام والباطنة والجراحة والتى توقفت لبضعة أيام وذلك بعد الإنتهاء من تطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل قسم الإستقبال .





وقال أحمد غلاب في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إنه تم نقل قسم الإستقبال بالمستشفى الجامعى إلى موقع العيادات الخارجية لحين الإنتهاء من أعمال التطوير التى تجرى حاليًا فى الإستقبال وذلك من أجل تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى خلال الفترة المقبلة.









فى نفس السياق أشار الدكتور محمد زكى الدهشورى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب بجامعة أسوان إلى أنه يتم حاليًا تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا فى مستشفى أسوان الجامعى .





من جانبه أوضح الدكتور محمد ذكى الدهشورى أن هذه الإجراءات تتم بدءًا من دخول المريض من باب المستشفى حيث يتم قياس درجة الحرارة له داخل غرفة مخصصة يتواجد فيها أطباء الإستقبال الذين يقومون بفرز وتقييم المرضى لمعرفة حالتهم الصحية ، وإستبعاد الحالات المرضية التى يشتبه فى إصابتها بالكورونا وتوجيههم للعزل فى الأماكن المخصصة لهم.





وأقرأ أيضًا :وأضاف رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه يتم تنظيم عملية دخول المرضى لقسم الإستقبال فى المستشفى بحيث يدخل المريض بمفرده أو مع مرافق واحد فقط فى حالة كانت حالته تستدعى لذلك ، ويراعى آخذ الإحتياطات اللازمة لمكافحة إنتشار العدوى حيث يشترط إرتداء المرضى ومرافقيهم للكمامات أثناء دخول المستشفى، علاوة على توفير مستلزمات الوقاية اللازمة لجميع أفراد الطاقم الطبى فى المستشفى من كمامات وقفازات حفاظًا على سلامة الجميع.