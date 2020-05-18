بث رسالة توعوية للابتعاد عن التجمعات عقب كل أذان في الشرقية

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا لمتابعة تفعيل آلية تنفيذ مبادرة إرادة شعب الشرقية (أسبوع الحسم) لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.





أكد محافظ الشرقية على أهمية الوعي ودوره في تغيير ثقافة المواطنين وتعديل سلوكياتهم للأفضل، مؤكدا ضرورة استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس والاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام الكمامة الواقية والمطهرات والمنظفات والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم.





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وأضاف المحافظ أن ما لمسه خلال الفترة السابقة عبر جولاته الميدانية من سلوكيات خاطئة يقبل عليها المواطنين من شأنها أن تضر بصحتهم كالإصرار على إقامة الأسواق بالمخالفة لقرارات الدولة والتكالب على شراء وتخزين احتياجاتهم الأساسية رغم توافرها وبأسعار مناسبة بالإضافة إلى عدم ارتداء الكمامات الواقية مما يضر بصحتهم ويساعد على انتشار الفيروس.





وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الشباب طاقة فاعلة يجب استغلالها للحفاظ على بناء وتنمية المجتمع والحفاظ علي قوامه الصحي، مشيرا الى أن نجاح المبادرة يتوقف على دورهم في إقناع المواطنين بالاستجابة إلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها أن تحد من خطورة انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وكذلك تعريفهم بالعقوبات المقررة في حالة عدم الالتزام.





وطالب المحافظ الشباب بتشكيل مجموعات عمل بمشاركة عناصر من مجالس المدن والمرافق للنزول إلى الأسواق والمناطق التجارية والتي تشهد تزاحما كبيرا من المواطنين لتوعيتهم بخطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه ووضع آلية لتنظيم حركة البيع والشراء مع مراعاة مسافات بينيه بين الباعة وتنظيم دخول وخروج المواطنين.





كما طالب بالمرور على المحال التجارية والتنبيه على أصحابها بعدم السماح بدخول المواطنين لقضاء احتياجاتهم إلا بعد التأكد من ارتدائهم الكمامة الواقية وفي حالة المخالفة يتم تشميع المحل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله مع استمرار اعمال التطهير والتعقيم للمنشآت التجارية بصفة دورية.





وكلف المحافظ وكيل وزار الأوقاف ببث رسالة توعوية محددة من خلال المساجد عبر مكبرات الصوت عقب كل أذان لتوعية المواطنين بخطورة الفيروس وطرق الوقاية منه وحثهم على البعد عن التجمعات وعدم النزول للشوارع إلا للضرورة وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على صحة وسلامة الجميع.





ووجه المحافظ ممثلي الجمعيات الأهلية والنقابات المشاركة في المبادرة بتدعيم الشباب المشارك بمستلزمات الوقاية من الفيروس والملصقات التوعوية لتوزيعها على المواطنين بالمولات التجارية والأماكن التي تشهد تزاحما من كالبنوك وماكينات الصرافة وكذا تفعيل دور المجلس القومي للمرأة بتكثيف الزيارات المنزلية بالقرى وتوابعها للوصول للمرأة وللأسر لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على صحتهم من فيروس كورونا.





وفي نهايه الاجتماع قرر محافظ الشرقية عقد لقاء دوري كل أسبوع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المشاركين بمبادرة إرادة شعب الشرقية لتقييم نتائج المبادرة والوقوف على المعوقات التي واجهتهم خلال فترة عملهم خلال أسبوع الحسم للحد من الفيروس.