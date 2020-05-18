تجهيز المدينة الجامعية بالزقازيق لاستقبال 750 شخصا لقضاء فترة العزل..صور

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، جولة تفقدية لمبنى المدينة الجامعية بالزقازيق للتأكد من جاهزيتها، وتوافر جميع سبل الإقامة والإعاشة بها لإستقبال الوافدين من الخارج، والبالغ عددهم 750 وافدا لقضاء فترة الحجر الصحي الإحتياطي بها، تنفيذًا للإجراءات الإحترازية و الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وبحسب بيان، الاثنين، حرص المحافظ على تفقد الغرف المجهزة بالمبنى و المخصصة لعزل الوافدين من الخارج و إطمأن بنفسه على جاهزيتها وتنفيذ الإجراءات الإحترازية و الوقائية بها وفقا للمعايير الطبية المقررة و وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة بالتعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية الصحة، وكذلك إستمرار إجراء أعمال التطهير و التعقيم للمبنى و الشوارع المحيطة به لتوفير أقصى درجات الحماية و السلامة للنزلاء.





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أشاد المحافظ بمستوى النظافة و الصيانة للمبنى و الغرف المجهزة والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات لوجستيه على أعلى مستوى مع توافر كافة الخدمات التي يحتاجها أبناء مصر العائدين من الخارج من تغذية ( تقديم وجبات ساخنة ) ووسائل ترفيهية.





قدم المحافظ الشكر للدكتور عثمان شعلان رئيس جامعه الزقازيق على ما تم بذله من مجهودات من قبل الجامعه والعاملين بها لتوفيرالأجواء المناسبة لإستقبال أبناء مصر العائدين من الخارج مؤكدًا على التعاون المثمر والفعال المستمرين ما بين المحافظة والجامعة.





أكد المحافظ على حسن إستقبال ومعاملة الوافدين وتقديم أفضل الخدمات الصحية و العلاجية لهم للتغلب على الفيروس والخروج من تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد





وأضاف المحافظ انه تم تقديم الدعم و التجهيزات اللازمة للمدينة الجامعية لإستقبال الوافدين من الخارج حيث تم تقديم 500 ماسك ليزر و500 جاونتي طبيب و4000 كمامة و 10500 ملاءة ولوازمها و 50 بدلة عزل و400 ماسك أوكسجين مقدمة من مديريتي الصحة و التضامن الإجتماعي وجمعية الهلال الأحمر،، فضلا عن قيام رئاسة حي أول الزقازيق بقص و تشذيب الأشجار وإجراء أعمال التطهير و التعقيم لمداخل و مخارج المدينة الجامعيه والشوارع المحيطة بها، مؤكدا على أهمية التعاون و التنسيق الدائم بين المحافظة بجهازها التنفيذي و جامعة الزقازيق لتقديم كافة أوجه الدعم و المساندة للوافدين من الخارج وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.