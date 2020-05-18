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محافظات

بعد غلقه يومين بسبب كورونا.. فتح بنك القاهرة فرع بلبيس .. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:45 ص
إعادة فتح بنك القاهرة
إعادة فتح بنك القاهرة فرع بلبيس
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محمد الطحاوي

أكد مصدر بديوان عام مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية انه تخفيفا علي أهالي مركز ومدينة بلبيس وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي استئناف العمل ببنك القاهرة فرع بلبيس وذلك بعد تمام تعقيمه علي مدار ٤٨ ساعة الماضية حيث أنه الفرع الوحيد داخل مدينة بلبيس.


كان  محافظ الشرقية أعلن في وقت سابق عن غلق بنك القاهرة فرع بلبيس لظهور حالة اصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالبنك  بإسم (ع ا ن ) ويبلغ ٣٦ عامًا.


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وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمه بالتنسيق مع  مديريه الشئون الصحية بالزقازيق والادارة الصحية بمركز بلبيس حيث تم البدء فى اجراءات التعقيم والتطهير للبنك والوحدة المحلية وتم التنسيق  مع مدير بنك القاهرة لغلق البنك  ٤٨  ساعه لحين الإنتهاء من اجراءات التعقيم والتطهير فضلا عن  عزل  ٢٨ موظفا من المخالطين للحاله المصابة لمدة ١٤ يوما على أن يتم  ارسال  قوه أخرى من الموظفين الأحد القادم لفتح البنك وتسيير الاعمال وتقديم الخدمات للمواطنين.


كما أعطي المحافظ تعليماته لوكيل وزارة الصحة بالشرقية بضروره إتخاذ الإجراءات الصحيه اللازمة مع الحالات المخالطة والتي تم عزلهم منزليًا ومتابعتهم يوميًا لرصد ظهور أيه أعراض عليهم ومن ثم إجراء الفحوص الطبية والمسحات المطلوبة وتحويلهم لأحد مستشفيات العزل في حال ثبوت الإصابة بالفيروس لتقي العلاج حتى التماثل بالشفاء.

بعد غلقه يومين بسبب كورونا.. فتح بنك القاهرة فرع بلبيس .. صور
بعد غلقه يومين بسبب كورونا.. فتح بنك القاهرة فرع بلبيس .. صور
بعد غلقه يومين بسبب كورونا.. فتح بنك القاهرة فرع بلبيس .. صور
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