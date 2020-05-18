أحمد موسى يكشف تفاصيل حادث مروع كان سيمنعه من الظهور اليوم

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان موجودًا على الدائري بعد الإفطار، ووقع حادث مروع أسفر عن توقف سير آلاف السيارات.





وأضاف أحمد موسى، أثناء حلقة اليوم من برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «الدائري وما أدراك ما الدائري، فضلت ساعتين بتحرك بالسنتيمتر»، موضحا أن الشباب المتطوعين قاموا بدور كبير في فتح الطريق، وإزالة السيارات المصطدمة في الحادث.





وأشار أحمد موسى، إلى أن كل الأجهزة المعنية كانت متعاونة في رفع الآثار الناجمة عن الحادث، مؤكدا أن الوضع كان في غاية الصعوبة.





وتابع أحمد موسى «فضلت محبوس في العربية 3 ساعات ومكنش هعرف اطلع هواء النهاردة.. الحاجات دي بتخلينا نعرف قيمة التوسيعات اللي بتحصل للطرق».



