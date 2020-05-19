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قيمته 80 جنيها.. أحمد موسى: استخراج 8 آلاف اشتراك شهري للمرور على طريق السويس

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:08 ص
كارتة طريق السويس
كارتة طريق السويس
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على المواطنين استخراج اشتراكات شهرية لتسهيل مرور السيارات من طريق السويس.

وأضاف الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "تم استخراج 8 آلاف اشتراك في يوم واحد وقيمته 80 جنيها شهريا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الاشتراكات سوف تحل أزمة التكدسات على كارتة طريق السويس، والهدف من المشروعات التنموية والتوسعية مصلحة المواطن وتيسير حركة سير المواطنين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "شبكة الطرق الجديدة في غاية الأهمية وكان من الضروري توسعة طريق السويس وهذا ما حدث بالفعل".

ولفت الإعلامي احمد موسى: "رجال المرور متواجدون على طريق السويس باستمرار ولا يوجد  تكدس او زحام على كارتة طريق السويس"، مضيفا: "بعد الاشتراك يتم لصق ملصق على السيارة  تفتح البوابة إلكترونيا دون الحاجة إلى الانتظار ".
 
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