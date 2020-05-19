قيمته 80 جنيها.. أحمد موسى: استخراج 8 آلاف اشتراك شهري للمرور على طريق السويس

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على المواطنين استخراج اشتراكات شهرية لتسهيل مرور السيارات من طريق السويس





وأضاف الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "تم استخراج 8 آلاف اشتراك في يوم واحد وقيمته 80 جنيها شهريا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الاشتراكات سوف تحل أزمة التكدسات على كارتة طريق السويس، والهدف من المشروعات التنموية والتوسعية مصلحة المواطن وتيسير حركة سير المواطنين".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " شبكة الطرق الجديدة في غاية الأهمية وكان من الضروري توسعة طريق السويس وهذا ما حدث بالفعل".





ولفت الإعلامي احمد موسى: "رجال المرور متواجدون على طريق السويس باستمرار ولا يوجد تكدس او زحام على كارتة طريق السويس"، مضيفا: "بعد الاشتراك يتم لصق ملصق على السيارة تفتح البوابة إلكترونيا دون الحاجة إلى الانتظار ".