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4001 حالة تم شفاؤها.. استشاري طب وقائي يكشف عن موعد وصول مصر لمرحلة ذروة انتشار كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور شريف حتة، إستشارى الطب الوقائي والصحة العامة: إن مصر بدأت بالدخول فى ذروة انتشار فيروس كورونا فى تلك الفترة بواقع أرقام الإصابات، إلا أن نسبة الشفاء جيدة ونسبة الوفيات قليلة جدا بالنسبة للدول الأخرى.

وأضاف "حتة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بروتوكول العلاج الموجود فى مصر ساعد بنسبة كبيرة جدا فى تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية، موضحا أنه إستنادا إلى عدد إصابات كورونا تكون نسبة الخروج من المستشفيات جيدة.

وأشار إلى أن المشكلة فى كورونا بمصر هى حالة الفزع عند سماع عدد الإصابات اليومية به، إلا أن هناك الكثير من عدد الحالات التى تحولت من إيجابية إلى سلبية، حيث أن هناك 4001 حالة تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

وتابع أن أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا بمصر يكونوا لديهم أمراض من قبل أو كانوا كبار فى السن، متابعا أنه فى البداية لم يكن من مشجعين إرتداء الكمامات، حيث أنها يمكن أن يتم إرتداؤها فى حالة إرتداء الناس جميعا لها.

وأكد أنه يجب على أن تكون الكمامات متوفرة دائما فى الصيدليات، مضيفا إلى إرتداؤها فقط لمدة 3 ساعات ثم تغييرها.
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