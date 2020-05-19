بشرى سارة.. استشارى طب وقائى: قريبا سيتم الإعلان عن لقاح جديد لفيروس كورونا

قال الدكتور شريف حتة، استشارى الطب الوقائي والصحة العامة: إن المؤسسات العلمية والمنظمات العالمية جميعها تتصارع فى إكتشاف لقاح وعلاج لفيروس كورونا





وأضاف "حتة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التجارب العلمية الصحيحة التى تستغرق بعض الوقت تكون نتيجتها جيدة، موضحا أن تجربة العلاج الجديد تستغرق بعض الوقت من أجل التأكد من فاعلية الدواء.





وتابع أن المتوقع أن يكون هناك قريبا علاج أو لقاح ل فيروس كورونا ، متابعا أنه من سلالة كانت موجودة، أى من السهولة القضاء عليها.





وتابع أن أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا بمصر يكونوا لديهم أمراض من قبل أو كانوا كبار فى السن، متابعا أنه فى البداية لم يكن من مشجعين إرتداء الكمامات، حيث أنها يمكن أن يتم إرتداؤها فى حالة إرتداء الناس جميعا لها.





وأكد أنه يجب على أن تكون الكمامات متوفرة دائما فى الصيدليات، مضيفا إلى إرتداؤها فقط لمدة 3 ساعات ثم تغييرها.



