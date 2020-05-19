أردوغان في غيبوبة.. تغريدة للرئيس التركي تشعل تويتر بسبب العيد

أثارت تغريدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجة سخرية واسعة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعدما نشر موقع الرئاسة التركية منشورًا يتضمن الإعلان عن فرض الحظر في عيد الأضحى بدلا من عيد الفطر.

واستقبل رواد "تويتر" التغريدة بسخرية واسعة واعتبرها البعض فضيحة وآخرون وصفوه بأنه جهل من الرئيس التركي بمعرفة الفرق بين العيدين بينما وصف آخرون حالته بأنه في غيبوبة، حيث جاءت التغريدة على هذا النحو "سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات الواحدة والثمانين، اعتبارًا من يوم عرفة إلى اليوم الأخير للعيد".





وعقب التعليقات التي انهالت على نطاق واسع قامت موقع الرئاسة التركية بحذف التغريدة ونشر أخرى بعد تصحيحها.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عزل لمدة أربعة أيام فى جميع عموم البلاد خلال عيد الفطر يعد الأوسع نطاقًا حتى الآن في تركيا، حيث جرى فرضه سابقا في 31 مدينة فقط أو أقل.





وسجّلت تركيا ارتفاعا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث ارتفع إلى 150 ألفا و593، مع تشخيص إصابة 1158 شخصًا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 4171.