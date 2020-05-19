محافظ الشرقية يعتمد قواعد القبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020 /2021

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القواعد والضوابط المنظمة للقبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020/ 2021 حرصًا منه على مصلحة أبنائنا الطلاب وللتيسير على أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





من جانبه، أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الضوابط والتعليمات بشأن التقدم والتنسيق للصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 2020/2021 كالآتي :-





يتم الإعلان في مكان واضح بالمدارس والإدارات التعليمية عن فتح باب التقدم للتسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي وذلك في الفترة من 1/6/2020 وحتي 30/6/2020 بحيث لا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات في 1/10/2020 ولا يزيد عن تسع سنوات .





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التقديم إلكترونيًا عن طريق ولي الأمر من خلال بوابه مركز معلومات وزارة التربية والتعليم ( Emis.gov.eg ) باستخدام الرقم القومي للطفل من واقع شهادة ميلاده المميكنه .





في حاله التعسر في التقديم إلكترونيا يتم توجه ولي الأمر إلي المدرسة التي يرغب التقدم اليها ومعه شهادة الميلاد الأصلية وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ليتولي مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التقديم له ، علي أن يسجل ولي الأمر ثلاث رغبات وبحد أقصي خمس رغبات بالمدارس الحكومية .





تلتزم المدارس بتسجيل طلبات التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الالكتروني خلال الفترة المحددة سابقا .





بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم بتقديم أوراق الالتحاق في الادارة التعليمية وتقوم ادارة الاحصاء بالادارة بتسجيل بيانات الطفل.





يمتد سن الإلتحاق للتلاميذ ذوي الاعاقة البسيطة من 6 سنوات الي 12 سنه .





تقوم المدرسة عقب غلق الموقع بطباعة كشوف المتقدمين بعد ترتيب المقبولين تنازليا من الاكبر سنا الي الاقل سنا.





يتم القبول المبدئي وفحص الملفات للمتقديم خلال الفترة من 1/7/2020 وحتي 31/7/2020 .





يمكن لولي الامر الاطلاع علي نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الالكتروني للوزاره.





أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه سيتم تشكيل لجان لإستلام الملفات الورقية من المقبولين الكترونيا بالمدارس بجانب تشكيل لجان التنسيق والتي ستكون مسؤوله عن مراجعة السن واستيفاء باقي الملف واعاده توزيع التلاميذ علي المدارس داخل القرية او المربع السكني بما يحقق الكثافة المعتدلة .





أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أن معايير التنسيق هي السن بحيث لايقل سن الطفل عن 6 سنوات والموقع الجغرافي من واقع بطاقة الرقم القومي او ايصال كهربا او غاز اومياه او تليفون وعلي جميع المدارس الالتزام بالتعليمات الواردة من الشئون المالية والادارية فيما يخص الطوابع والتمغات المطلوبة لملف التقدم وعدم قبول أي صورة من صور التبرعات العينية او المادية.