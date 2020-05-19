إزالة 472 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة وغلق 4 مخازن خردة و2 ورشة دهانات في أسوان

تواصل الأجهزة المعنية بنطاق محافظة أسوان جهودها لإزالة كافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب والدولة وفرض سيادة القانون.





وفى هذا الصدد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هناك تعليمات مشددة لمسئولى المحليات بالتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة للقيام بالمتابعة والرصد الميدانى لأى تعدى على أراضى الدولة لسرعة التعامل الفورى معه بإزالته واتخاذ أقصى درجات العقوبة مع المتعدين والمخالفين من خلال تحويلهم للنيابة العسكرية.





واقرأ أيضًا:





ولفت المحافظ إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تم إزالتها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى الآن بلغت 472 حالة على مستوى المحافظة شملت 411 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 361 ألف و 151 م2 ، بجانب 58 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204 فدان.





وأوضح محافظ أسوان بأنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات على أراضى أملاك الدولة قبل بداية فترة الحظر فقد وصل إجمالى ما تم إزالته إلى 95 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 43 ألف و 945 م2، فى حين تم إزالة 132 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 23 فدانا و17 قيراطا و13 سهما.



