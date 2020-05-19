إغلاق مصرف أبو ظبى الإسلامى فى أسوان بعد إصابة موظف بكورونا

قررت إدارة مصرف أبو ظبى الإسلامى بأسوان إغلاق فرع المصرف بشارع أبطال التحرير (شارع الشهيد محمد مشالى) عقب ثبوت إيجابية إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).





وأشارت إدارة البنك فى بيان لعملائها أسباب الإغلاق وقامت بوضع الملصق التوضيحى على حائط واجهة البنك لتعريف عملائها بالوضع الراهن.





وجاء فى بيان البنك انه إنطلاقًا من قيم مصرف أبوظبى الإسلامى- مصر، وتحقيقًا للشفافيه وتماشيًا مع حرصنا الدائم والمستمر على سلامتكم، نود إبلاغ حضراتكم بالآتى.





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" سنقوم بتعليق العمل بالفرع لثبوت إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد، وبناءًا عليه سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بالفرع.





وسنعود للعمل فور الإنتهاء من هذه الإجراءات ونتشرف بخدمة سيادتكم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في إنحاء الجمهورية ، كما يمكنكم إستخدام الإنترنت أو الموبيل البنكى ومحفظة على الطاير وكروت ADIB المغطاه وماكينات ATM بكل سهولة وأمان .





و أشار أحد العاملين بأنه من المتوقع أن يتم معاودة العمل غدًا الأربعاء حيث تم غلق البنك لمدة 3 أيام كإجراء إحترازى وقائى للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لضمان تحقيق الأمان الكامل للعاملين والعملاء المترددين على البنك.