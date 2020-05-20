الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا بطرس فهيم

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم، الأربعاء، بتذكار عيد السيامة الكهنوتية للأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

وقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي في مصر برئاسة نيافة الأنبا باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية التهنئة لنيافة الأنبا بطرس فهيم، متمنيا له وافر الصحة والنعم من الروح القدس لإتمام رسالته المقدسة.





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أكد الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أن الفضيلة هي استعدادٌ داخلي ثابت لفعل الخير تتيح للشَّخص ليس فقط أن يفعل أفعالًا صالحة وإنَّما أن يعطي أفضل ما فيه.





وقال بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك – في كلمة له بإكليريكيَة القدِّيس لاون الكبير بالمعادي – إن الإنسان الفاضل يسعى بكلِّ قواه الحسيَّة والرّوحيَّة إلى الخير، ويمضي وراءه ويختاره في أفعال واقعيَّة.



