بالورود والزغاريد..شاهد الاحتفال بشفاء أصغر طفل من فيروس كورونا بالشرقية وخروج ٧٧ حالة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شفاء أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بالشرقية، والبالغ من العمر سنتين، ومعه ١٨ حالة ليرتفع بذلك معدلات الشفاء بمستشفي العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق والتي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي لمديرية الشئون الصحية.





وأضاف "مسعود" بأن إجمالي عدد حالات الشفاء التي تم خروجها من المستشفى أصبح ٧٧ حالة حتي الآن في أقل من شهر منذ بداية العمل بالمستشفى، وذلك بعد خروج الـ ١٩ حالة وتماثلهم للشفاء تمامًا من فيروس كورونا





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وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه تم تقديم كافة الرعاية الطبية لهم وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية.





فيما عبر الجيش الأبيض عن فرحتهم وسعادتهم بتحسن الحالات وخروجها بصحة جيدة، عن طريق قيامهم بالاصطفاف والتصفيق لتهنئة المرضي الذي تم شفائهم، وبالزغاريد تم تقديم باقات من الورود لهم ، تعبيرًا عن سعادتهم بتماثلهم للشفاء، وداعين المولي عز وجل أن يشفي كل المصابين من هذا المرض، ويحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.





فيما قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لكل أعضاء الجيش الأبيض لما يقدمونه من تفاني وإخلاص في عملهم خلال تلك الفترة الراهنة وتقديم الرعاية الصحية لجميع المرضي.