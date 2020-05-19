لمواجهة كورونا.. محافظ الشرقية لـ صدى البلد: تزويد جميع مداخل ديوان عام المحافظة ببوابات تعقيم





في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد،إ نه تقرر تقليل استقبال الزوار في ديوان عام المحافظة إلا في أضيق الحدود مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات لدخول ديوان عام المحافظة أو أي منشأة حكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأضاف محافظ الشرقية،





وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تقرر ايضا تزويد جميع مداخل مبنى ديوان عام المحافظة ببوابات تعقيم والمقرات الحكومية قدر المستطاع.

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وناشد محافظ الشرقية جموع المواطنين الالتزام وعدم التجمع وتقليل الازدحام قدر الإمكان للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد واستمرار أعمال التطهير والتعقيم وأرتداء الكمامات.





وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، قد قاما باستقبال الوافدين القادمين من الخارج والبالغ عددهم 400 مصري قادمين من المملكة العربية السعودية، بالأعلام، وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بمدينة الزقازيق، تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وأوضح المحافظ أن الوافدين خضعوا لإجراءات الحجر الصحي بالمطار وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وثبت سلامتهم وخلوهم من أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد وجار تسكينهم بالمدينة الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي طبقا لخطة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة لاتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه سيتم وصول 7 أتوبيسات أخرى للمدينة تقل 350 وافدا من المملكة العربية السعودية لقضاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية.