AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. محافظ الشرقية لـ صدى البلد: تزويد جميع مداخل ديوان عام المحافظة ببوابات تعقيم

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية ،أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت .

وأضاف محافظ الشرقية،في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد،إنه تقرر تقليل استقبال الزوار في ديوان عام المحافظة إلا في أضيق الحدود مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات لدخول ديوان عام المحافظة أو أي منشأة حكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تقرر ايضا تزويد جميع مداخل مبنى ديوان عام المحافظة ببوابات تعقيم والمقرات الحكومية قدر المستطاع.
أقرأ ايضا:

وناشد محافظ الشرقية جموع المواطنين الالتزام وعدم التجمع وتقليل الازدحام قدر الإمكان للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد واستمرار أعمال التطهير والتعقيم وأرتداء الكمامات.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، قد قاما باستقبال الوافدين القادمين من الخارج  والبالغ عددهم 400 مصري قادمين من المملكة العربية السعودية، بالأعلام، وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بمدينة الزقازيق، تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأوضح المحافظ أن الوافدين خضعوا لإجراءات الحجر الصحي بالمطار وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وثبت سلامتهم وخلوهم من أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد وجار تسكينهم بالمدينة الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي طبقا لخطة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة لاتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم وصول 7 أتوبيسات أخرى للمدينة تقل 350 وافدا من المملكة العربية السعودية لقضاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. استمرار حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية بالشرقية

للوقاية من فيروس كورونا.. استمرار حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية بالشرقية

أهالي الشرقية يعقمون «المقابر» لمواجهة كورونا.. صور

5 آلاف جنيه غرامة لصاحب محل لم يلتزم بقرار حظر التجول في الشرقية

لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالشرقية

زراعة الشرقية تساهم في تطهير وتعقيم 2850 مقرا

ترشيحاتنا

أذان الفجر في رمضان.. الإفتاء تحذر من فعل شائع عند سماعه يبطل الصيام

هل يتم تطبيق الحجر على الوزير بعد اجتماعه بمحافظ الدقهلية المصاب بكورونا؟.. متحدث الري يجيب.. فيديو

المسماري: صمود تاريخي للجيش الليبي أمام البوارج التركية في الوطية

وفاة الشيخ صالح كامل.. قصة اعتزال صفاء أبو السعود بعد زواجها

مرور القاهرة يكشف مواعيد ردم نفق العروبة والتحويلات المرورية.. فيديو

أدعية ليلة القدر.. تغفر كل ذنوبك وتجعل الملائكة تسلم عليك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشقر ولا بني.. ألوان شعر هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها

فيات 500 Dolce Vita تصل إلى السوق السعودية

بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور