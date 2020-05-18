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محافظات

بالزغاريد.. خروج 58 حالة من مستشفى العزل بالزقازيق بعد التعافي من فيروس كورونا ..فيديو وصور

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:36 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ارتفاع معدلات الشفاء بمستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق التي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي لمديرية الشئون الصحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم خروج ٦ حالات أخرى اليوم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وبعد تقديم الرعاية الطبية لهم وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية.

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وأشار "مسعود"، إلى أن حالة من الفرحة والسعادة والزغاريد شهدها مستشفى العزل بالزقازيق، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلي ٥٨ حالة منذ بداية العمل بالمستشفي، وتم عودتهم إلي منازلهم في حالة جيدة.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية، أهمية الوعي ودوره في تغيير ثقافة المواطنين وتعديل سلوكياتهم للأفضل، مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس والاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام الكمامات الواقية والمطهرات والمنظفات والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم.


وأضاف المحافظ، أن ما لمسه خلال الفترة السابقة عبر جولاته الميدانية من سلوكيات خاطئة يقبل عليها المواطنون من شأنها أن تضر بصحتهم كالإصرار علي إقامة الأسواق بالمخالفة لقرارات الدولة، والتكالب على شراء وتخزين احتياجاتهم الأساسية؛ رغم توافرها وبأسعار مناسبة، إضافةً إلى عدم ارتداء الكمامات الواقية؛ مما يضر بصحتهم ويساعد على انتشار الفيروس.


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