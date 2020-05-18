بالزغاريد.. خروج 58 حالة من مستشفى العزل بالزقازيق بعد التعافي من فيروس كورونا ..فيديو وصور

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وأشار "مسعود"، إلى أن حالة من الفرحة والسعادة والزغاريد شهدها مستشفى العزل بالزقازيق، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلي ٥٨ حالة منذ بداية العمل بالمستشفي، وتم عودتهم إلي منازلهم في حالة جيدة.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية، أهمية الوعي ودوره في تغيير ثقافة المواطنين وتعديل سلوكياتهم للأفضل، مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس والاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام الكمامات الواقية والمطهرات والمنظفات والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم.





وأضاف المحافظ، أن ما لمسه خلال الفترة السابقة عبر جولاته الميدانية من سلوكيات خاطئة يقبل عليها المواطنون من شأنها أن تضر بصحتهم كالإصرار علي إقامة الأسواق بالمخالفة لقرارات الدولة، والتكالب على شراء وتخزين احتياجاتهم الأساسية؛ رغم توافرها وبأسعار مناسبة، إضافةً إلى عدم ارتداء الكمامات الواقية؛ مما يضر بصحتهم ويساعد على انتشار الفيروس.



