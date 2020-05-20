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محافظات

سحب 42 رخصة سيارة أجرة لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:24 م
سحب 42 رخصة سيارة
سحب 42 رخصة سيارة أجرة
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محمد الطحاوي

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بإرتداء الكمامة الواقية والقادمين بطريق الجامعة  / ميت غمر أمام مستشفى صيدناوي بمدينة الزقازيق ، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


أكد المحافظ أن الحملة أسفرت عن ضبط 42 سيارة مخالفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسحب رخصة القيادة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية علي غير الملتزمين تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.


وشدد المحافظ على أنه أكد على  مدير إدارة المواقف بمنع سير السيارات المضبوطة وعدم تسليم رخصها لسائقيها إلا بعد دفع الغرامة المقررة والتزام سائقها بارتداء الكمامة وكذا الركاب.


وقال محافظ الشرقية إنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر للحفاظ على الدولة ولضمان سير عجلة الحياة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مطالبًا  بضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة الحرجة وإتباع ارشادات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه.


كما أصدر محافظ الشرقية تعليمات  مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري إدارات المرور الفرعية وإدارات المواقف بشن حملات مفاجئة على الطرق لضبط السيارات غير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية تفعيلًا لقرار المحافظ في ضوء تنفيذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

سحب 42 رخصة سيارة أجرة لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية
سحب 42 رخصة سيارة أجرة لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية
سحب 42 رخصة سيارة أجرة لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية
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