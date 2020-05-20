AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يدرس تحصين بن شرقي من العودة للعب بالدوري المصري حال احترافه

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:49 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي يدرس وضع بند في عقد احتراف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم حال احترافه يضمن عدم عودته للعب بالدورى المصري إلا للزمالك.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يرغب بوضع بند في حال احتراف بن شرقي إلى أوروبا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، يمنع اللاعب من العودة مرة أخرى على أي نادي في الدوري المصري غير الفريق الأبيض.

وتلقي بن شرقي عدة عروض احترافية إلى أندية الدوري الفرنسي والتركي، خاصة بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وساهم اللاعب بشكل كبير في تتويج الزمالك ببطولتي السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المصري على حساب الأهلي، كما نجح مع الأبيض في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتابع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تدريبات الاعبين المنزليه خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس الكورونا استعداد لعودة النشاط الرياضي مره اخرى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تلقيت عروضا.. كارتيرون يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنهاء تعاقده مع الزمالك

قرار جديد من باتريس كارتيرون تجاه لاعبي الزمالك

صوروا فيديوهات.. كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا الطلب في العزل المنزلي

كارتيرون يضع برنامجا جديدا للاعبي الزمالك في العزل المنزلي

قرار جديد.. كارتيرون يلزم لاعبي الزمالك بإرسال فيديوهات التمارين المنزلية

محمد صلاح: الزمالك يحتاج لاعبين في 3 مراكز.. وطارق حامد لا غنى عنه.. فيديو

ترشيحاتنا

للا فضة: نجاحى فى البرنس مش صدفة.. ولم أدخل الفن بالواسطة

مي عمر تعلق على دورها في مسلسل الفتوة

محمد أبو سعدة: عودة ميدان التحرير إلى كلاسيكيات القرن الماضي

خايفين نتفرج على الحلقات الجاية.. رامز أمير يشوق متابعي مسلسل الاختيار

فى ذكرى رحيله.. علي ربيع ينعى والده بكلمات مؤثرة

ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لطرح سيارتها البيك أب سانتا كروز 2021.. صور

بدون مكياج.. هازال كايا تتألق بإطلالة بسيطة

ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020