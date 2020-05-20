الزمالك يدرس تحصين بن شرقي من العودة للعب بالدوري المصري حال احترافه

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي يدرس وضع بند في عقد احتراف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم حال احترافه يضمن عدم عودته للعب بالدورى المصري إلا للزمالك.
وأوضح المصدر أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يرغب بوضع بند في حال احتراف بن شرقي إلى أوروبا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، يمنع اللاعب من العودة مرة أخرى على أي نادي في الدوري المصري غير الفريق الأبيض.
وتلقي بن شرقي عدة عروض احترافية إلى أندية الدوري الفرنسي والتركي، خاصة بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.
وساهم اللاعب بشكل كبير في تتويج الزمالك ببطولتي السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المصري على حساب الأهلي، كما نجح مع الأبيض في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويتابع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تدريبات الاعبين المنزليه خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس الكورونا استعداد لعودة النشاط الرياضي مره اخرى