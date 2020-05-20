منذ بداية الحظر.. محافظ الفيوم: إزالة 514 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، عن إزالة 514 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحرم الري بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال الفترة منذ بداية تنفيذ حظر التجوال في 25 مارس الماضي حتى اليوم.





وأضاف أن حملات الإزالة تمت بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريتي الزراعة والري بمشاركة قوات الشرطة، مشددًا على ضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم الري، مؤكدًا أنه لا تهاون فى الحفاظ على كافة حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.





ووجّه "الأنصاري" رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة الإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع وقوع التعدي مرة أخرى.





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من جانبه، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم منذ فرض حظر التجوال حتى الآن إزالة 313 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على إجمالى مساحة 24 فدانًا و18 قيراطًا و12 سهمًا، منها 98 حالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 9 أفدنة و18 قيراطا وسهمًا واحدًا، و50 حالة بمركز سنورس على مساحة 6 أفدنة و13قيراطًا و16 سهمًا، و49 حالة بمركز طامية على مساحة فدان و19 قيراطًا و6 سهم، و25 حالة بمركز إطسا على مساحة 23 قيراطًا و11سهمًا، و49 حالة بمركز أبشواي على مساحة 2 فدان و 3قيراطًا و23 سهمًا، و42 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 3 أفدنة و12 قيراطًا و3 أسهم.





ولفت "التوني" إلى إزالة 121حالة مخالفات بناء داخل الحيز العمراني على إجمالى مساحة 13 ألفا و 464 مترا مربعا، منها 93 حالة تعدٍ فى المهد، كما تمت إزالة 3 حالات تعدٍ على حرم الرى.





وفيما يتعلق بالتعديات على أراضى أملاك الدولة، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى إزالة 105 حالات، بواقع 94 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمساحة 49071 متر مربع، منها 13 حالة بمركز الفيوم على مساحة 9983 متر مربع، و4 حالات بمركز طامية على مساحة 309 أمتار مربعة، و35 حالة بمركز إطسا على مساحة 6139 مترا مربعا، و42 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 32640 مترا مربعا.





كما تمت إزالة 11 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحة 10 أفدنة و9 قراريط و11 سهمًا، منها 7 حالات تعدٍ بمركز إطسا على مساحة 5 قراريط و11 سهمًا، وحالة تعدٍ بمركز طامية على مساحة 7 أفدنة، وحالتي تعدٍ بمركز يوسف الصديق على مساحة 3 أفدنة.