AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للوقاية من الوباء.. 27 ألف حملة تعقيم للمنشآت العامة والخدمية في الشرقية

الخميس 21/مايو/2020 - 12:11 م
اعمال التطهير والتعقيم
اعمال التطهير والتعقيم
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.


وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الطب البيطري والتي استطاعت تنفيذ 26 ألفا و978 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا:

بيطري الشرقية يُجري مسحا تناسليا شاملا لـ21 ألف رأس ماشية


من جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مديري مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت في الفترة من 16 مارس حتى 18 مايو 2020م بتنفيذ 26 ألفا و 978 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء.


وأشار إلى أنه تم تنفيذ 3291 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و  1677 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و  72 حملة  لتطهير وتعقيم دور العبادة و 8402حملة  لتطهير وتعقيم الشوارع و 362 حملة  لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و1235 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 1641 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 10298حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .


وذكر مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع  الإرشادات الصحية المقدمة  للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة، فيما تواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع إنتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. استمرار حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية بالشرقية

نشاط مكثف لفرق مستقبل وطن لتعقيم المنشآت الحيوية في المحافظات للوقاية من كورونا

لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالشرقية

لمواجهة كورونا..بيطري الشرقية يعقم 159 منشأه و4 دور عباده و6 قري

الشباب والرياضة بالشرقية تتبرع بـ١٠٣ آلاف جنيه لصندوق تحيا مصر

لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والأماكن العامة بالشرقية

ترشيحاتنا

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام

بعدها يبدأ الانحسار ..وزير التعليم العالي : مصر قد تسجل 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال يوليو

وزير التعليم العالى: أقصى عدد حالات كورونا فى مصر 37 ألفا.. ومن المتوقع انتهاؤها يوم 16 /7

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 21 - 5 - 2020

الرئيس السيسي لـ المواطنين: الدولة والصحة هما اللي شايلين الشيلة.. خلوا بالكم معانا

لكى لا تندهشوا.. السيسى يكشف سبب استعراض محاور التنمية بالإسكندرية..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أوبل opel تقرر تخفيض 21 ألف جنيه في أسعارها.. صور