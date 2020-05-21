للوقاية من الوباء.. 27 ألف حملة تعقيم للمنشآت العامة والخدمية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.





وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الطب البيطري والتي استطاعت تنفيذ 26 ألفا و978 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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من جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مديري مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت في الفترة من 16 مارس حتى 18 مايو 2020م بتنفيذ 26 ألفا و 978 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء.





وأشار إلى أنه تم تنفيذ 3291 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 1677 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 72 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و 8402حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 362 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و1235 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 1641 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 10298حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .





وذكر مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة، فيما تواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع إنتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.