بيطري الشرقية يُجري مسحا تناسليا شاملا لـ21 ألف رأس ماشية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.





فيما أضاف الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( 21 ألفا و 839 رأس ماشية ) للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.





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كما تم إجراء عدد ( 3025 ) عملية تلقيح اصطناعي شملت (2552 عملية بالوحدات ومراكز التلقيح الإصطناعي بالإدارات - 473 عملية في إطار المشروع القومي للتحسين الوراثي)، لتحسين السلالات المحلية وذلك في الفترة من 1 يناير 2020 إلي 30 أبريل 2020





وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها إلى المساهمة في أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المنشأت الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.