قبل عيد الفطر.. إعدام طن ونصف أسماك مدخنة فاسدة بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ضرورة تشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، وخاصة خلال هذه الأيام واقتراب عيد الفطر المبارك، حفاظًا علي صحة المواطنين، نظرًا لإقبالهم علي شراء أصناف معينة من الأطعمة خلال هذه الأيام المباركة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالحسينية، حملة علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الحسينية.





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وأشار "مسعود" إلى أنه أسفرت جهود الحملة عن إعدام طن و٧٥٠ كجم أغذية عبارة عن "أسماك مدخنة، وهوالك رنجة، وملح"، وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١٣ عينة أغذية وإرسالها إلي المعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





كما تم تحرير ١٤ محضر جنحة صحية لمخالفات أخري، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ٢ منشأة غير مرخصة منهم منشأة لإنتاج الأسماك المدخنة، ومنشأة غذائية أخري.





وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لفريق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول للحفاظ علي صحة المواطنين، مؤكدًا إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، لوصول غذاء آمن للمواطنين، هذا بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والإحترازية، في ظل الظروف الراهنة، لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في متابعة إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يوميًا من الساعة ٥م حتي ٦ص.