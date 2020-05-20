AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل عيد الفطر.. إعدام طن ونصف أسماك مدخنة فاسدة بالشرقية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ضرورة تشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، وخاصة خلال هذه الأيام واقتراب عيد الفطر المبارك، حفاظًا علي صحة المواطنين، نظرًا لإقبالهم علي شراء أصناف معينة من الأطعمة خلال هذه الأيام المباركة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالحسينية، حملة علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الحسينية.

اقرأ أيضا:

وأشار "مسعود" إلى أنه أسفرت جهود الحملة عن إعدام طن و٧٥٠ كجم أغذية عبارة عن "أسماك مدخنة، وهوالك رنجة، وملح"، وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١٣ عينة أغذية وإرسالها إلي المعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير ١٤ محضر جنحة صحية لمخالفات أخري، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ٢ منشأة غير مرخصة منهم منشأة لإنتاج الأسماك المدخنة، ومنشأة غذائية أخري.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لفريق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول للحفاظ علي صحة المواطنين، مؤكدًا إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، لوصول غذاء آمن للمواطنين، هذا بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والإحترازية، في ظل الظروف الراهنة، لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في متابعة إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم،  والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يوميًا من الساعة ٥م حتي ٦ص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط نصف طن جبنة بيضاء منتهية الصلاحية داخل مصنعين مخالفين في الشرقية

غلق 156 منشأة غذائية مخالفة وإعدام 14 طن أغذية فاسدة بالشرقية

إعدام طن مواد غذائية فاسدة وتحرير ٦٨٧ محضرا وايقاف ٢٦ منشأة بالبحيرة

ترشيحاتنا

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

خالد الغندور: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية 82 بفعل فاعل.. فيديو

رجاء الجداوي تفقد الوعي بسبب فيفي عبده.. شاهد

صنفان من الناس أجرهما على الله بغير حساب.. تعرف عليهما.. فيديو

10 علامات تؤكد قبول الطاعة.. تعرف عليها

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

AdvertisementS

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

أخبار التوك شو.. سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

رجاء الجداوي تفقد الوعي بسبب فيفي عبده.. شاهد

فى ذكرى رحيل سناء يونس.. مأساة عاشتها فى أيامها الأخيرة

طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

تنزانيا ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نيسان GT-R بعد التعديل بلون جذاب

لمائدة الإفطار.. دجاج كريسبي مع المكرونة بالصوص الأحمر.. والحلو رموش الست

ماكياج صاخب وعدسات زرقاء.. هنا شيحة بإطلالة لافتة على إنستجرام.. شاهد