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أخبار البلد

للسفر قبل العيد.. 2 مليون راكب استقلوا قطارات السكة الحديد

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:37 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
تسعى هيئة السكة الحديد للسيطرة على السوق السوداء خلال أيام الحجز على قطارات ما قبل عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال عدد من الإجراءات كان من بينها زيادة الرقابة، ومضاعفة عدد منافذ التذاكر فضلًا عن الحجز من خلال الإنترنت .
وأكد مصدر بـ هيئة السكة الحديد، أن القطارات تنقل يوميًا منذ بداية أسبوع ما قبل العيد حوالى "340" ألف راكب يوميًا، ما بين العجز والزيادة وذلك من خلال 716 رحلة يوميا على جميع الخطوط، فيما يتعدى عدد الركاب فى الرحلة الواحدة أكتر من 350 راكب.  

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ صدى البلد، أن الهيئة قررت بداية من يوم الأربعاء الماضى زيادة رحلات الخطوط الطويلة لـ تكون 128 رحلة بدلًا من 122، للقضاء على الزحام والتكدس خلال أيام حجز العيد، على أن تبقى أعداد رحلات الخطوط القصيرة كما هى 594 رحلة، موضحًا أن إجمالى الرحلات التى تنتطلق  يوميًا بعد زيادة رحلات العيد يبلغ 722 رحلة .

وأوضح المصدر، أن خطوط الصعيد وحدها يتم نقل بها أكثر من 140 ألف راكب بشكل يومي، موضحًا أنه خلال يومين الماضيين فقط منذ بداية زيادة رحلات العيد تم نقل حوالى 700 ألف راكب فيما تخطى عدد الركاب منذ بداية الإسبوع حتى الأن حاجز الـ 2 مليون راكب .

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