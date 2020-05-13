وزير النقل: إجراء 497 عمرة عمومية واسمية للجرارات خلال 2019.. وعقد مع أمريكا لصيانة 41 جرارا.. وحظر خروجها من الورش إلا بعد التأكد من سلامتها الفنية

كامل الوزير:

إجراء 497 عمرة عمومية واسمية للجرارات خلال عام 2019

جار إنشاء وتطوير ورش المواتير والبورينج والبواجي والرفع والتركيب

استمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية رقم 18 للشركة المصرية للصيانة، وخدمات السكك الحديدية إيرماس، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، وقائمة المركز المالي، وعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.





واستعرض الوزير أعمال العمرات المختلفة التي قامت بها الشركة خلال عام 2019 حيث تم إجراء 497 عمرة عمومية واسمية للجرارات.





كما استعرض الوزير موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل وكذلك موقف الإنشاءات الجديدة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الورشة ومضاعفة انتاجيتها حيث جار إنشاء وتطوير ورش "الموتورات والبورينج والبواجي والرفع والتركيب".





وناقشت الجمعية مخطط رفع كفاءة المعدات الحالية وتدعيم الورشة بمعدات جديدة وأجهزة اختبار جديدة، وكذلك موقف عدد من العقود المحلية والخارجية مثل عقود إصلاح عدد من موتورات الجر والموتورات الإضافية مع دولة السودان وكذلك ماتم عقده من دورات تدريبية للعاملين بالورشة.





الجمعية ناقشت أيضا موقف العقد المبرم بين الهيئة وشركة PRL الأمريكية والخاص بعمل عمرة لـ 41 جرار EMD بورش ايرماس، حيث تم شحن 24 محركا و120 موتور جر وفي انتظار إعادة الشحن مرة أخرى تمهيدا لإعادة هذه الجرارات للخدمة.





وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة.





وأشار إلى ضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج واستمرار إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في الورشة، مشددا على أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين من أولويات وزارة النقل.





وأضاف أن الوزارة تسير فى اتجاهين متوازيين اتجاها فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل الاتجاه الأول فى التعاقد على شراء 260 جرارا جديدا والثاني يتمثل في صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات.



