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رياضة

برشلونة يحدد قيمة التخلي عن كوتينيو

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:41 ص
كوتينيو
كوتينيو
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عبدالله هشام
كشف تقارير الصحف الإسبانية عرض نادي برشلونة لاعبة البرازيلي كوتينيو المعار إلي فريق بايرن ميونخ الألماني للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. 

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ان إدارة برشلونة ترغب في بيع كوتينيو والحصول على أعلى قيمة مادية لتمويل الصفقات الجديدة بعد الأزمة المالية الطاحنة التى مر بها النادي . 


وأوضحت الصحيفة ان نية فريق برشلونة عدم دخول كوتينيو في صفقات تبادلية والاستفادة من بيعه ماديا حيث حدد 80 أو 90 مليون يورو للإستغناء عن اللاعب وتوفرت العديد من العروض الانجليزية لضم اللاعب الفترة المقبلة . 


وتقدم كل من نادي مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر سيتي بعرض لضم اللاعب الفترة المقبلة ، وبشكل غير رسمي حاول نيوكاسيل فتح باب المفاوضات . 

جدير بالذكر ان كوتينيو يفضل العودة للدورى الانجليزي والانضمام الي فريق تشليسي واللعب تحت قيادة لامبارد المدير الفني 
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