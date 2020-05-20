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رياضة

القميص رقم 10 .. بايرن ميونخ يغري ليروي ساني بعد التخلي عن كوتينيو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:22 ص
ليروي ساني
ليروي ساني
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محمد رشاد
تسعى إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لإغراء ليروي سانيلاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.


ويُعد ساني هدفًا طويل الأمد بالنسبة لبطل الدوري الألماني فى الموسم الماضي، كما حاول البافاري ضم اللاعب الألماني في مواسم انتقالية سابقة، ولكنه لم يتمكن من حسم الصفقة.

وجدد بايرن ميونخ اهتمامه بالتعاقد مع ليروي ساني، حيث يسعى لاتمام تلك الخطوة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن مسؤولي بايرن ميونخ ينوون إغراء ساني لإتمام انتقاله إلى الأليانز آرينا، نهاية الموسم الحالي.

وأفادت أن إدارة بايرن ميونخ ستمنح ساني القميص رقم 10، في صفوف الفريق.

ويرتدي البرازيلي فيليب كوتينيو هذا القميص في الوقت الحالي، بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ قادمًا من برشلونة الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وإذا صحت تلك التقارير، فإن هذا الأمر يعني عدم وجود أي نية لدى بايرن ميونخ للاحتفاظ بخدمات كوتينيو بعد نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن القميص رقم 10 ارتداه عدد من النجوم في بايرن ميونخ، مثل بريان لاودروب ولوتار ماتيوس وآريين روبن.

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