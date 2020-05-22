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محافظات

محافظ الشرقية: حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:13 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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محمد الطحاوي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية في إزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بكل حزم وقوة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تزامنًا مع تطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره فى المحافظة.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء باستمرار المتابعة اليومية لرصد اى محاوله للبناء المخالف او التعدى على الاراضى الزراعية  وازالتها فى المهد ومساواتها حتى منسوب سطح الأرض ومصادره معدات وادوات البناء وتحويل المخالفين للنيابه العسكرية.

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وأشار المحافظ الي انه اثناء الجولات الليلية للأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق تلاحظ وجود خلاطة تعمل بمبني مخالف بكفر الاشراف تم التحفظ على الخلاطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه فاقوس بازاله فى المهد  ٩  حالات بمساحة ( ٥ قيراط و ١٤ سهم )  - بالاضافه الى تنفيذ قرارات إزالة سابقة لعدد  ١٥ حالة  بمساحة ( ١١ قيراط و ٧ سهم ) وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة عدد 15 حالة علي مساحة (( 2 سهم – 18 قيراط )) اي ما يعادل 3165 م2 عبارة عن مباني بالطوب الدبش الابيض وسملات وأعمدة خرسانية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بازاله حاله تعدى بمساحة ١٠٠ متر وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بازالة وردم مزرعة سمكية بعزبة المظ التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وتم تحرير محضر لصاحب المزرعة وعرضه على النيابة العسكرية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدى لحالة بناء مخالف على ارض زراعية عبارة عن إعادة بناء وشد سقف بعزبة ابو مندور التابعة للوحدة المحلية بالتلين على مساحة ٨٥ م وتم على الفور ايقاف الأعمال وفك الأخشاب المستخدمة فى أعمال البناء وتم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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