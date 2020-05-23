مات أمام المستشفى.. أسوان الجامعى يكشف حقيقة وفاة مسن بفيروس كورونا

كشف الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان حقيقة وفاة مسن بفيروس كورونا. بفيروس





وأكد أن المريض جلال.م.ع ٧٠ سنة دخل قسم العناية المركزة للقلب بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٠ وتم تحسن حالته بخصوص القلب.





وأشار الدكتور أشرف معبد الى أن الفحوصات والأشعة المقطعية على الصدر تبين الإشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف بأنه طبقًا لقرار وزيرة الصحة يتم تحويل كل حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد إلى واحدة من المستشفيات الثلاث داخل مدينة أسوان وهى مستشفى التأمين الصحى، ومستشفى الصدر بأسوان، ومستشفى غرب أسوان.









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وبناء عليه تم تحويل المريض رسميًا إلى مستشفى الصدر بأسوان وتم تسليم خطاب التحويل إلى ابنه، ولكن فوجئنا بوجود المريض خارج أسوار المستشفى ويتم تصويره.



