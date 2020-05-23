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محافظات

مات أمام المستشفى.. أسوان الجامعى يكشف حقيقة وفاة مسن بفيروس كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 06:42 م
مستشفى أسوان الجامعى
مستشفى أسوان الجامعى
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شاذلى عبد الفتاح
كشف الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان حقيقة وفاة مسن بفيروس كورونا.

وأكد أن المريض جلال.م.ع ٧٠ سنة دخل قسم العناية المركزة للقلب بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٠ وتم تحسن حالته بخصوص القلب.

وأشار الدكتور أشرف معبد الى أن الفحوصات والأشعة المقطعية على الصدر تبين الإشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وأضاف بأنه طبقًا لقرار وزيرة الصحة يتم تحويل كل حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد إلى واحدة من المستشفيات الثلاث داخل مدينة أسوان وهى مستشفى التأمين الصحى، ومستشفى الصدر بأسوان،  ومستشفى غرب أسوان. 


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وبناء عليه تم تحويل المريض رسميًا إلى مستشفى الصدر بأسوان وتم تسليم خطاب التحويل إلى ابنه، ولكن فوجئنا بوجود المريض خارج أسوار المستشفى ويتم تصويره.

وتابع على الفور أمرت بدخول المريض مرة أخرى إلى قسم العزل بالمستشفى وحدث هبوط مفاجئ بالدورة الدموية والنفسية مما أدى إلى وفاة المريض، وتم تحرير شهادة وفاة وتسليمها إلى ابنه.
مات أمام المستشفى.. أسوان الجامعى يكشف حقيقة وفاة مسن بفيروس كورونا
مات أمام المستشفى.. أسوان الجامعى يكشف حقيقة وفاة مسن بفيروس كورونا
مات أمام المستشفى.. أسوان الجامعى يكشف حقيقة وفاة مسن بفيروس كورونا
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