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توك شو

أمين الأمم المتحدة يهنيء المسلمين بحلول عيد الفطر .. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 09:13 م
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جويتريس
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هاني حسين
أفاد التليفزيون المصري في  النشرة الإخبارية ، أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جويتريس، هنأ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

ودعا أنطونيو جويتريس، استلهام دروس شهر رمضان المتمثلة في الرحمة والتعاطف والاحترام المتبادل والتضامن في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال حديث للامين العام للامم المتحدة  خلال مناقشة تفاعلية افتراضية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي  في ظل جائحة كورونا .

ويحتفل ملايين المسلمين غدا الاحد بعيد الفطر المبارك عقب انتهاء شهر رمضان المعظم.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال لعام 1441 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2020 -1441 هجرية ، يوم 24 مايو لعام 2020 ميلادية.

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