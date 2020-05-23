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محافظات

محافظ الدقهلية: تكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المخابز خلال عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 11:22 م
محافظ الدقهلية:تكثيف
محافظ الدقهلية:تكثيف حملات الرقابة على الأسواق
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين بتشكيل حملات مكثفة لمتابعة انتظام أعمال المخابز بنطاق المحافظة خلال عيد الفطر المبارك.

أكد محافظ الدقهلية من داخل العزل على ضرورة تكثيف الحملات التموينية خلال عيد الفطر المبارك على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بشروط البيع واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية. 

وأشار إلى ضرورة التنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية باستمرار الرقابة على السلع الغذائية بمختلف أنواعها،وتشكيل فرق عمل تجوب أرجاء المحافظة لضمان سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. 

ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين ان جميع مخابز الدقهلية البالغ عددها 1800 مخبز تعمل ابتداءا من غد من الساعة 5 صباحا وحتى 5 مساءا.

واضاف بأن المديرية تعمل بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي أي شكاوى على مدار الساعة.
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