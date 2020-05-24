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أخبار البلد

توقف جميع المواصلات العامة والمترو بخلاف الميكروباص والملاكي.. تفاصيل

الأحد 24/مايو/2020 - 08:35 ص
الميكروباص والملاكي
الميكروباص والملاكي
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حمادة خطاب
توقفت مساء أمس، السبت، جميع المواصلات العامة والنقل الجماعي التابع لوزارة النقل، وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


ومن المفترض أن تعود المواصلات للعمل يوم السبت القادم حركة القطارات والمترو وهيئة النقل العام، والسوبر جيت بعد انتهاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك التي أقرتها الدولة.




كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارات تطبق من يوم الأحد 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو تشمل حظر الحركة بداية من الخامسة مساءً مع وقف وسائل النقل الجماعي.


واستثنى رئيس الوزراء من قرار توقف المواصلات، العربات الملاكي، وسيارات الميكروباص سواء داخل المدينة أو للتنقل بين المحافظات.
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