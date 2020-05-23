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أخبار البلد

توقف حركة القطارات والمترو والسوبرجيت التاسعة مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع

السبت 23/مايو/2020 - 10:11 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
تتوقف مساء اليوم حركة قطارات السكة الحديد بعد نقل أكثر من 300 ألف راكب متوقع أن يستقلوا القطارات من أجل قضاء عيد الفطر المبارك  بمحافظات مصر المختلفة.

وبداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت تتوقف حركة القطارات سواء سكة حديد أو مترو بالإضافة إلى السوبر جيت والنقل العام، على ان تعود للعمل صباح يوم السبت القادم طبقًا لـ قرار رئيس الوزراء.
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كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارات تطبق من يوم الأحد 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو تشمل حظر الحركة بداية من الخامسة مساء مع وقف وسائل النقل الجماعي.

تسعى هيئة السكة الحديد للسيطرة على السوق السوداء خلال أيام الحجز على قطارات ما قبل عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال عدد من الإجراءات كان من بينها زيادة الرقابة، ومضاعفة عدد منافذ التذاكر فضلًا عن الحجز من خلال الإنترنت .
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