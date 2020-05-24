وزير النقل: السكة الحديد نقلت 2.6 مليون راكب خلال الأسبوع السابق لعيد الفطر

صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بأن هيئة السكة الحديد نقلت خلال الأسبوع السابق لعيد الفطر 2.6 مليون راكب بالتزامن مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد الوزير أن فترة حجوزات العيد لم تشهد تكدسات على شبابيك التذاكر، واختفت السوق السوداء بسبب تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الخاصة بحوكمة عمليات صرف التذاكر بالمحطات مثل الحجز المقدم على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع، وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب أكشاك في 130 منفذا، ليصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر 801 منفذ، وإتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيرًا على جمهور المسافرين.









وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالإيقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي اعتبارًا من اليوم، الأحد الموافق ٢٤ مايو، حتى نهاية يوم الجمعة الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٠ م.





وقال إنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة استغلال تلك الفترة في تكثيف أعمال صيانة وتجديدات السكك وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير نظم الإشارات لسرعة نهو تلك المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وكذلك تكثيف أعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة لرفع الإتاحة بما يكفل تشغيل عدد رحلات أكبر مع التأكيد على عدم خروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وكذلك تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لجميع منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل.



