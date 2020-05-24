أول أيام عيد الفطر.. تحرير 21 محضرًا ضد محال بالشرقية لمخالفتها قرار الحظر.. صور

قاد اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة بمشاركة العميد عصام هلال مأمور مركز شرطة بلبيس والرائد مصطفي رشاد نائب مأمور مركز شرطة بلبيس لمتابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر المحددة من رئاسة الوزراء.

وأفاد رئيس مركزومدينة بلبيس بأنه تم تحرير ٩ محاضر لـ ٩ محلات لمخالفتهم لتعليمات الحظر حيث قاموا بتجميع المواطنين داخل المحلات وعدم حصولهم على رخصة توصيل طلبات للمنازل (دليفري) وتم تحويل المحاضر إلى قضايا جنح أمن دولة طوارئ.

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وأضاف "علام" انه تم تحرير 12 محضر إشغال طريق لمحلات لمخالفتهم للقانون ١٤٠ لسنه ١٩٥٦.

وأضاف رئيس المدينة استمرار رئاسة المركز في شن الحملات والضرب بيد من حديد علي كل مخالف ومتهاون في حق بلاده وأهله وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

فيما شهدت العديد من الشوارع الهامة والحيوية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية غياب المواطنين والالتزام بقرارات الدولة بالحد من التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شهدت المواقف الرئيسية بالمحافظة غياب تام للسيارات والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والتزام عدد كبير من المواطنين وخلو الشوارع من المارة تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.