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محافظات

شاهد.. الشرقية تكرم مجدي يعقوب وتضع تمثالا له في مسقط رأسة بـ بلبيس

السبت 23/مايو/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي /أحمد النشوقي

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل" بتركيب ووضع تمثال الدكتور مجدي يعقوب بميدان تم تحديده بدلا من تمثال الحصان بمدخل المدينة وذلك تكريما للسير مجدي يعقوب.


ومن جانبه فقد أكد اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينه بلبيس أنه تم تركيب تمثال الدكتور مجدي يعقوب بميدانه المحدد مسبقًا بديلا لتمثال الحصان بمدخل مدينة بلبيس، وذلك بعد إقراره من اللجنه الفنية المشكلة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

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وأشار رئيس مركزومدينة بلبيس أنه تم وضع التمثال، بحضور الدكتور "شحتة حسني" عميد كلية تربية وخبير استشاري بنقابه الفنانين ورجال ومعدات رئاسة المركز.

 

وُلد مجدي حبيب يعقوب في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية في 16 نوفمبر 1935 وكان والده جراحًا، مما أثر في نشأته وأعطاه إلهامًا لاختيار هذه المهنة.

 

درس الطب في جامعة القاهرة، واستكمل تعليمه في شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا في عام 1962 وعمل في مستشفى الصدر بلندن، وأصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد من 1969 إلى 2001، ومدير قسم الأبحاث العلمية والتعليم منذ عام 1992.


شاهد.. الشرقية تكرم مجدي يعقوب وتضع تمثالا له في مسقط رأسة بـ بلبيس
شاهد.. الشرقية تكرم مجدي يعقوب وتضع تمثالا له في مسقط رأسة بـ بلبيس
شاهد.. الشرقية تكرم مجدي يعقوب وتضع تمثالا له في مسقط رأسة بـ بلبيس
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