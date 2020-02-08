ملك القلوب.. مجدي يعقوب أبن الشرقية الذي منحته الملكة إليزابيث لقب فارس

تشتهر محافظة الشرقية بوجود العديد من الشخصيات المشهورة في مختلف المجالات العلمية والفنية والأدبية والسياسية والرياضية بالإضافة إلى وجود العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها.





فيما حرص موقع صدي البلد على إلقاء الضوء على أبرز الشخصيات المؤثرة في مصر والعالم العربي ومن أبرز تلك الشخصيات السير مجدي يعقوب جراح القلب المشهور،وفيما يلي أبرز المحطات في حياة العالم الشهير.





وُلد مجدي حبيب يعقوب في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية في 16 نوفمبر 1935 وكان والده جراحًا ، مما أثر في نشأته وأعطاه إلهامًا لاختيار هذه المهنة.





درس الطب في جامعة القاهرة، واستكمل تعليمه في شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا في عام 1962 وعمل في مستشفى الصدر بلندن، وأصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد من 1969 إلى 2001، ومدير قسم الأبحاث العلمية والتعليم منذ عام 1992.

عُين "يعقوب" أستاذا في المعهد القومي للقلب والرئة في عام 1986، وعمل على تطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 1967.





منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس في عام 1966، ويُطلق عليه في الاعلام البريطاني لقب "ملك القلوب".





حين أصبح عمره 65 سنة اعتزل إجراء العمليات الجراحية واستمر كاستشاري ومُنظر لعمليات نقل الأعضاء وفي عام 2006 قطع اعتزاله العمليات وأجرى عملية معقدة تتطلب إزالة قلب مزروع في مريضة بعد شفاء قلبها الطبيعى، حيث لم يزل القلب الطبيعي للطفلة المريضة خلال عملية الزرع السابقة، والتي قام بها السير مجدي يعقوب.





حصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن، وحصل على ألقاب ودرجات شرفية من جامعة برونيل، وجامعة كارديف، وجامعة لوفبرا، وجامعة ميدلسكس.





تم منحه جائزة فخر بريطانيا في 11 أكتوبر 2007، والمقدمة على الهواء مباشرة من قناة اي تي في البريطانية بحضور رئيس الوزراء غوردن براون، والجائزة تمنح للأشخاص الذين ساهموا بأشكال مختلفة من الشجاعة والعطاء أو ممن ساهم في التنمية الاجتماعية والمحلية.





ارتأت لجنة التحكيم أن الدكتور يعقوب قد انجز أكثر من 20 ألف عملية قلب في بريطانيا، وقد ساهم بعمل جمعية خيرية لمرضي القلب الاطفال في دول العالم النامية، ولا يزال يعمل في مجال البحوث الطبية.





حصل الدكتور مجدي يعقوب على وسام الاستحقاق البريطاني لسنة 2014 من الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.





وفي القرار الجمهوري رقم 1 لعام 2011 تم التصديق من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على منح الدكتور "مجدى حبيب يعقوب" وسام قلادة النيل العظمى لجهوده الوافرة في مجال جراحة القلب.

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