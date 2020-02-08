حكاية شهيد.. من هو البطل ماجد عبد الرازق الذي أطلق اسمه على مدرسة بالزيتون؟

أطلقت محافظة القاهرة منذ عدة ايام اسم الشهيد البطل ماجد أحمد عبد الرازق على مدرسة حلمية الزيتون الثانوية للبنات.





وفي السطور التالية سنتعرف سويا على حكاية الشهيد البطل.





الشهيد الرائد / ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة الذي استشهد إثر إطلاق النار من مسلحين ،عمل معاونا لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس.





وفي حركة تنقلات مباحث القاهرة منذ 7 أشهر نقل معاونا لمباحث قسم شرطة مباحث النزهة.





الشهيد ماجد عبد الرازق كان يقوم بواجبه الأمني بفحص إحدى السيارات الملاكي في محور طه حسين بشارع النزهة بمصر الجديدة، كانت في حالة الانتظار وعند اقترابه منها تم فتح النار عليه من قبل راكبي السيارة بأسلحة آلية واستشهد على الفور.





من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال أن إطلاق أسماء شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة على عدد من المدارس والمحاور والشوارع الجديدة يأتي عرفانًا وتقديرًا من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل الوطن وتخليدًا لذكراهم.



