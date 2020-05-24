لمنع التجمعات.. حملات ميدانية لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة الميدانية المستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بوقف جميع وسائل النقل العام وبين المحافظات، واستمرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات والعبارات النهرية ومنع الجلوس على كورنيش النيل وجميع أماكن التجمعات وغلق المحال خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تكليف الأجهزة التنفيذية بالمرور والمتابعة الميدانية لتنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع كل الجهات الأمنية وتنفيذ القانون، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 وحفاظا على صحة المواطنين.





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وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا وتنفيذ القرارات الصارمة التي أقرها مجلس الوزراء لمنع التجمعات، مؤكدا أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن التي تعد خطا أحمر، لافتًا إلى أنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في جميع المراكز والأحياء.





وأشار إلى متابعة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ لتنفيذ القرارات بحي شرق وغرب ومركز أسيوط والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة لمراكز الجنوب، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمراكز الشمال بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن، لافتا إلى ترأس السكرتير المساعد لحملة بحي شرق ومركز الفتح، للتأكد من استمرار غلق كل الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات وإيقاف جميع وسائل النقل الجماعي وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.





كما شدد المحافظ على مديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكل الجهات المعنية بالالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكل المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورًا.







كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، حفاظًا على صحتهم، مشيرًا الى استمرار الغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات وأي أماكن قد تشهد تجمعات أو التي بها مراكب نيلية وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء ومنع الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" ومنع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بالتعاون مع مديرية الأمن، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل واتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.