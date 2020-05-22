تجهيز المستشفيات لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بـ كورونا في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والقرارات الخاصة بضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المُشتبه بها الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمستشفيات وتوفير كافة المستلزمات الطبية بها وسد احتياجاتها لتقديم خدمات طبية للمواطنين .





جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أحمد سيد موسى مدير مكافحة العدوى بمديرية الصحة.





إقرأ أيضا :





وشدد المحافظ - خلال اللقاء – على سد احتياجات كافة المستشفيات بالأطقم الطبية وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة فضلًا عن متابعة تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد ـ 19" منعًا لانتشار العدوى لآخرين بكافة مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالمحافظة حفاظًا على صحة المواطنين مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وبناءًا على توجيهات وزارة الصحة والسكان.





كما ناقش الإجتماع مراجعة تطورات الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد داخل مراكز وقرى المحافظة وأعداد المصابين والوفيات ونسب الشفاء والإجراءات الاحترازية المقررة ومتابعة تنفيذها أولًا بأول فضلًا عن الاطمئنان على وسائل ومستلزمات مكافحة العدوى في مستشفيات العزل بأسيوط ومابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للتقصي والمتابعة والعمل على الحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين في المربع السكني الخاص بهم دون أي اختلاط بآخرين وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة والإدارة الصحية والوحدة المحلية التابعة لهذه الأماكن ومديرية الأمن.





واطمئن المحافظ على سير الأوضاع الصحية بالمحافظة والتأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة وتنفيذها لكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لافتًا إلى الإعلان عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.







