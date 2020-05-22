AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تجهيز المستشفيات لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بـ كورونا في أسيوط

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:37 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
 
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والقرارات الخاصة بضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المُشتبه بها الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمستشفيات وتوفير كافة المستلزمات الطبية بها وسد احتياجاتها لتقديم خدمات طبية للمواطنين .

 جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أحمد سيد موسى مدير مكافحة العدوى بمديرية الصحة.

إقرأ أيضا :

وشدد المحافظ - خلال اللقاء – على سد احتياجات كافة المستشفيات بالأطقم الطبية وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة فضلًا عن متابعة تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد ـ 19" منعًا لانتشار العدوى لآخرين بكافة مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالمحافظة حفاظًا على صحة المواطنين مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وبناءًا على توجيهات وزارة الصحة والسكان.

كما ناقش الإجتماع مراجعة تطورات الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد داخل مراكز وقرى المحافظة وأعداد المصابين والوفيات ونسب الشفاء والإجراءات الاحترازية المقررة ومتابعة تنفيذها أولًا بأول فضلًا عن الاطمئنان على وسائل ومستلزمات مكافحة العدوى في مستشفيات العزل بأسيوط ومابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للتقصي والمتابعة والعمل على الحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين في المربع السكني الخاص بهم دون أي اختلاط بآخرين وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة والإدارة الصحية والوحدة المحلية التابعة لهذه الأماكن ومديرية الأمن.

واطمئن المحافظ على سير الأوضاع الصحية بالمحافظة والتأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة وتنفيذها لكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لافتًا إلى الإعلان عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا .. محافظ أسيوط يوجه بسد احتياجات المستلزمات الطبية

محافظ أسيوط يشدد على سد العجز في الأطباء بالمستشفيات المركزية

بعد تسجيلها أول حالة وفاة.. ماذا قال محافظ أسيوط لمديرية الصحة؟

تحسبا للمرحلة الثالثة من الوباء.. تفاصيل استعدادات محافظة أسيوط

محافظ أسيوط يقود حملة تعقيم للمنشآت والشوارع.. كشف حراري للمواطنين مرتادي المواقف.. ويناشد: ابقوا في المنازل وامنعوا الاختلاط والزحام

إطلاق حملة تعقيم وتطهير بـ 5 مراكز في أسيوط

ترشيحاتنا

بالزي العسكري.. محمد محسن يستعيد الذكريات بنشر صورة لوالده في الستينيات

نيوكاسل تنضم لـ الأسطول .. اكتساح الملاك العرب للملاعب العالمية واستثمارات بالمليارات

بسبب عدم بكائه.. سيدة تنتقم من حبيبها الخائن بـ طن من البصل.. اعرف القصة

تعرف على رد فعل أرملة الشهيد أحمد المنسي بعد عرض واقعة البرث في الاختيار

ماذا يحدث لجمسك اذا تناولت الترمس في العيد

أكسفورد تعتزم تجربة لقاح كورونا على الأطفال والشباب وكبار السن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون ممزق.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

رفع كفاءة الكورنيش بمطروح

نشرة المرأة والصحة.. لقاح ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ كورونا.. وصور تبرز جمال رانيا منصور