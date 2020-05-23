بدون جراحة.. فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ مريضا بتركيب دعامة مقاومة للانسداد

نجح فريق طبي بقسم الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة أسيوط في علاج انسداد الشريان الأورطي والشريان الحرقفي الأيسر وضيق شديد بالشريان الحرقفي الأيمن لمريض يبلغ من العمر 65 عاما ، عن طريق تركيب دعامات مغطاه لعلاج الانسداد بدعامات مقاومه لانسداد يتم تركيبها عن طريق القسطرة الداخلية من خلال فتح صغير دون الحاجه الى عمليات جراحية واستبدال الشريان الأورطي بوصله صناعية وما بها من مخاطر ولا تكون مناسبة لحالات كثيرة ، والتي تعد الجراحة الأولى من نوعها في مصر وافريقيا باستخدام تقنيه original CERAB with Bentley Aortic stents .





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وقال الدكتور عثمان محمود أحمد مدرس جراحة الأوعيةالدموية بكلية الطب جامعة أسيوط وعضو الفريق الطبي أن كلية طب جامعة أسيوط تعد كلية طب أسيوط أول كلية في مصر تستقبل دعامات Bentley Aortic and iliac covered stents بعد دخولها مصر والتي تستخدم في تقنيه CERAB ، مشيرا الى انه تم علاج انسداد بالشريان الأورطي والحرقفي لرجل يبلغ من العمر 65 عاما ويعانى من قصور مزمن بالدورة الدموية بالطرفين السلفيين وقصور بالدورة الدموية لشرايين الحوض والأجهزة التناسلية.

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وأضاف عثمان انه تم مناظره المريض ووضع خطه التدخل واختيار هذه التقنية كأفضل الحلول المطروحة كما تم لتحضير الحالة وترتيب للقاء علمي بين مخترع التقنية prof. Peter Goverde وبين الفريق الطبي وبين ممثل الشركة بأوروبا Tasso عبر الويبنار والاتصال خلال الانترنت ومراجعه كل الخطوات ومناقشه الحالة والبدء في الجراحة تحت تخدير نصفى وخرج المريض إلى العنايه ومنها للقسم الداخلى لاستكمال العلاج .





ونوه عثمان الى ان الفريق الطبي ضم الدكتور هشام ابو العيون مدرس جراحة الأوعية الدموية ، والدكتور اشرف النجار مدرس جراحة الأوعية الدموية ، والدكتور احمد خيرى مدرس جراحة الأوعية الدموية ، والدكتور عمر عبد الحكم مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية ، والدكتور سعيد متولى مدرس التخدير والعناية المركزة ، والدكتور احمد فرحان مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة.



