أوقاف أسوان: لم نرصد أي مخالفات أو تجاوزات بالمساجد في أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إنه لم يتم رصد أى مخالفات أو تجاوزات فى المساجد على مستوى مدن ومراكز المحافظة فى أول أيام عيد الفطر المبارك ، وأنه تمت إذاعة تكبيرات العيد فى المساجد التى كانت تقام بها صلاة الجمعة بالمحافظة.









أشار عزت إلى أن خطة مديرية أوقاف أسوان فى ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد شملت وجود الأئمة والعمال داخل المساجد منذ صلاة الفجر للإبلاغ عن أى مخالفة ، ومنع أى تجمعات من الممكن أن تحدث للحد من انتشار الفيروس.









وتابع أنه تم بالتوازى التنبيه على مديرى الإدارات بضرورة تواجد المفتشين فى مناطقهم للإبلاغ حين ورود أى شكاوى ورفعها لغرفة عمليات المديرية مباشرة .









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وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أنه تواجد للمتابعة أولا بأول برفقه جميع قيادات المديرية بغرفة العمليات عقب صلاة الفجر حتى الانتهاء من موعد صلاة العيد لعدم السماح بأى مخالفات .









كانت كافة الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمقابر بمختلف قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان شهدت التزاما كاملا من المواطنين بعدم التجمعات وذلك تزامنًا مع عيد الفطر المبارك وتفعيلًا لحزمة الإجراءات التى أقرتها الحكومة وأعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرًا لمجابهة فرص انتشار فيروس كورونا المستجد.







