في أول أيام العيد بالدقهلية.. التضامن تزور 9 دور أيتام

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السيد عبد الفتاح يوسف وكيل وزاره التضامن الاجتماعى بالدقهليه للقيام بزياره دور الأيتام والمسنين بمدينه المنصوره ومدينة بلقاس والبالغ عددها ٩ دور رعايه وذلك حرصاعلى إضفاء البهجة والسعادة على قلوب الابناء والاطفال الايتام والمسنين الذين ترعاهم دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية .



قال وكيل الوزارة انه تم خلال الزياره متابعة تنفيذ الإجراءات الاحتيرازيه المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا واشار الى انه تم توزيع الهدايا الماليه " العيدية"على الأطفال اضافة الى توزيع الحلويات وقال ان هذا يأتى تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وفى اطار خطه مديريه التضامن الاجتماعى بالدقهليه بالتعاون مع المحافظة خلال عيد الفطر المبارك وذلك بهدف اضفاء السعاده والسرور في نفوس الأبناء خلال عيد الفطر المبارك.



أشاد محافظ الدقهلية الجهود المتميزة لمديرية التضامن الاجتماعى خاصة فى تعاونها ومؤسسسات المجتمع المدنى فى تقديم المساعدات المالية والعينية للمتضررين من العماله غير المنتظمة والاسر الاولى بالرعاية وذلك من الاجراءات الاحترازية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا.