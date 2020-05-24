منع رواد الساحل الشمالي من دخول الشواطئ في أول أيام العيد.. تفاصيل

منعت مجالس المدن بمطروح بالتنسيق مع مسؤولي القرى السياحية بالساحل الشمالي المترددين على هذه المناطق من دخول الشاطئ أو التواجد بالكافيهات والكافتيريات. الشاطئأو





وقام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مراكز وأقسام الشرطة بالمرور كل في نطاقه على الشواطئ والقرى السياحية والمتنزهات والحدائق في نطاق المركز للتأكد من حظر كافة الأنشطة داخل القري السياحية.





كما تم التأكد من منع التجمعات وغلق جميع الكافيهات والمطاعم بالقري في إطار الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا.









كما تم رصد حركة الطرق السريعة ومداخل المدن خاصة بوابة الحمام والعلمين بالطريق الدولي الساحلي، وكذلك بوابة الرسوم وادي النطرون العلمين ، وبوابة الضبعة والكيلو ٢١ بمدخل مدينة مرسي مطروح، ومدخل طريق سيوة.



