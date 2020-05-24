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محافظات

منع رواد الساحل الشمالي من دخول الشواطئ في أول أيام العيد.. تفاصيل

الأحد 24/مايو/2020 - 07:08 م
الساحل الشمالي
الساحل الشمالي
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ايمن محمود
منعت مجالس المدن بمطروح بالتنسيق مع مسؤولي القرى السياحية بالساحل الشمالي المترددين على هذه المناطق من دخول الشاطئ  أو التواجد بالكافيهات والكافتيريات.

وقام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مراكز وأقسام  الشرطة بالمرور كل في نطاقه على الشواطئ والقرى السياحية والمتنزهات والحدائق في نطاق المركز للتأكد من حظر كافة الأنشطة داخل القري السياحية.

كما تم التأكد من منع التجمعات وغلق جميع الكافيهات والمطاعم بالقري في إطار الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا. 


كما تم رصد حركة الطرق السريعة ومداخل المدن خاصة بوابة الحمام والعلمين بالطريق الدولي الساحلي، وكذلك  بوابة الرسوم وادي النطرون العلمين ، وبوابة الضبعة والكيلو ٢١ بمدخل مدينة مرسي مطروح، ومدخل طريق سيوة.

وتم منع دخول أي أتوبيسات للرحلات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمنع دخول أي رحلات للمحافظة  .
منع رواد الساحل الشمالي من دخول الشواطئ في أول أيام العيد.. تفاصيل
منع رواد الساحل الشمالي من دخول الشواطئ في أول أيام العيد.. تفاصيل
منع رواد الساحل الشمالي من دخول الشواطئ في أول أيام العيد.. تفاصيل
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